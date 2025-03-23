В Ивано-Франковске мужчина угрожал взорвать автомобиль полиции — ему грозит 8 лет лишения свободы

40-летний мужчина позвонил по телефону на 102 и сообщил, что намерен взорвать автомобиль работников полиции с помощью гранаты.

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В Ивано-Франковске задержали мужчину, который угрожал взорвать полицейский автомобиль. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, 19 марта мужчина позвонил с мобильного телефона на спецлинию «102» и сообщил, что намерен взорвать автомобиль сотрудников полиции с помощью гранаты.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Подозреваемый — 40-летний житель Ивано-Франковска. У него не было обнаружено никаких взрывчатых веществ или устройств.

Действия подозреваемого привели к нарушению общественного порядка, дезорганизации работы и необоснованному отвлечению сил и средств спецслужб.

Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Ивано-Франковска местному жителю сообщено о подозрении в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, создающего угрозу гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 1 ст. 259 УК Украины).

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения — содержание под стражей.

Отметим: за ложные сообщения о минировании или подготовке взрыва предусмотрено наказание — до 8 лет лишения свободы.

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