Женщина создала группу в Viber, где регулярно информировала других пользователей о местонахождении работников ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Черкассах наказал женщину, которая через Viber-группу сообщала о местах выдачи повесток. Приговор по делу № 712/652/25 вынес Сосновский районный суд г. Черкассы.

В материалах дела указано, что женщина, родом из Умани и имеющая несовершеннолетнего сына, работала торговым представителем. В марте 2024 года она создала группу в Viber, где регулярно информировала других пользователей о местонахождении сотрудников ТЦК.

В своих сообщениях она использовала условные названия, например:

«Возле Силко на переезде гроза»;

«Жд гроза»;

«Электрон раздают повестки»;

«Мещанка автобазар цветет», «Туча с мещан в сторону атб тыщика»;

«Черкассы круг есть все»;

«НУ Укрпочта на полицейские+ТЦК кошмарят парня»;

«Славутич на остановке Пишут»;

«Шайба дождь», «Шайба на кругу синие и зеленые»;

«Мрев град»;

«Возле Саги штормит», «Сага базарок стоят»;

«Уманское пивко набрало разных цветов проводят раздачу»;

«14 школа пеший»;

«По досах по дворам катается серая 99 баклажанов с огурцами» и т.д.

По материалам дела, из-за ее сообщений военнообязанные могли избегать мест вручения повесток. В результате этого работники ТЦК смогли оповестить гораздо меньше граждан, чем планировалось.

Суд утвердил соглашение о признании вины, заключённое между прокурором и обвиняемой при участии защитника в уголовном производстве по обвинению женщины в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 114-1 УК Украины, и назначил ей согласованное сторонами наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Однако на основании ст. 75 УК Украины женщину освободили от отбывания назначенного наказания, если она в течение 1 года не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на неё обязанности.

На основании ч. 1 п. 1, 2, ч. 3 п. 2 ст. 76 УК Украины суд обязал женщину не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации (криминально-исполнительной инспекцией); периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учёбы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.