В Киеве обломки шахеда упали на дом, фото и видео

Из-за атаки российских дронов загорелся жилой дом в Подольском районе.

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В Киеве 21 марта при атаке российских шахедов обломки дрона упали на жилой дом. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Спасатели выехали на место пожара. Оказалось, что пожар произошел на 3 этаже жилой трехэтажки в Подольском районе. Огонь опрокинулся на мансардный этаж.

Во время тушения пожарные эвакуировали четырех человек.

По данным КМВА, на подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 52 вражеских БПЛА. 36 уничтожены расчетами ПВО, остальные — локационно потеряны.

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