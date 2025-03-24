У Києві покарали водія Audi, який не ввімкнув світловий покажчик повороту — відео

У Печерському районі Києва покарали водія Audi, який, змінюючи напрямок руху, не ввімкнув світловий покажчик повороту.
Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення користування попереджувальними сигналами) КУпАП.
У поліції нагадали, що згідно з п. 9.2 ПДР України, водії повинні подавати сигнали світловим покажчиками повороту відповідного напрямку:
- перед початком руху і зупинкою;
- перед перестроюванням, поворотом або розворотом.
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