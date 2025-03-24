У Києві покарали водія Audi, який не ввімкнув світловий покажчик повороту — відео

Патрульні притягнули до відповідальності порушника ПДР.

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У Печерському районі Києва покарали водія Audi, який, змінюючи напрямок руху, не ввімкнув світловий покажчик повороту.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення користування попереджувальними сигналами) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 9.2 ПДР України, водії повинні подавати сигнали світловим покажчиками повороту відповідного напрямку:

- перед початком руху і зупинкою;

- перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

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