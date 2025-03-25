Верховний Суд: Оператор ГРМ зобов’язаний виконувати обов’язки, якщо не може підтвердити наявність форс-мажорних обставин, незалежно від фінансових труднощів та воєнного стану

Верховний Суд висловився стосовно безумовного обов’язку оператора газотранспортної системи щодо встановлення лічильників газу та проведення розрахунків.

Фото: Українські новини

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Приватне акціонерне товариство «Кременчукгаз» (Оператор ГРМ) звернулося до суду з позовом до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у якому просило визнати протиправним та скасувати розпорядження Комісії щодо зобов’язання Оператор ГРМ виконувати план розвитку газорозподільної системи й здійснювати розрахунки з оператором газотранспортної системи (Оператор ГТС) за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу.

Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову, встановивши, що позивач не виконав затверджений план розвитку газорозподільної системи та не здійснив передбачених платежів Оператору ГТС. Другий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення, вважаючи, що позивач діяв у складних умовах і мав об'єктивні причини для невиконання зобов'язань.

Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції, підтримавши позицію НКРЕКП. Суд вказав, що наявність фінансових труднощів або дія воєнного стану, саме по собі, не є підставами для невиконання Оператором ГРМ зобов’язань, визначених Ліцензійними умовами, та обов'язкових платежів у газорозподільній сфері.

Верховний Суд зазначив, що НКРЕКП як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) на ринку природного газу, відповідно до частини першої статті 8-1 Закону України від 09 квітня 2015 року № 329-VIII «Про ринок природного газу» здійснює державний енергетичний нагляд (контроль) на ринку природного газу.

Оператор ГРМ зобов’язаний забезпечувати виконання інвестиційних зобов’язань, використовуючи власні ресурси, включаючи доходи від основної діяльності, та інші джерела, не заборонені законодавством, з обов’язковим обґрунтуванням та розшифруванням таких джерел відповідно до абзацу 5 пункту 5 глави 3 розділу IV Кодексу газорозподільних систем у редакції, чинній до 20 вересня 2023 року.

Контроль за виконанням Оператором ГРМ плану розвитку здійснюється Регулятором шляхом аналізу звітної інформації щодо виконання плану розвитку та проведення Регулятором планових і позапланових перевірок діяльності Оператора ГРМ (абзац 5 Глави 5 розділу IV Кодексу газорозподільних систем у редакції, чинній до 22 вересня 2023 року).

Невиконання або неналежне виконання Оператором ГРМ затвердженого плану розвитку газорозподільної системи (інвестиційної програми) є порушенням Ліцензійних умов, що дає підстави для накладення штрафу НКРЕКП відповідно до частини першої статті 59 Закону України від 09 квітня 2015 року № 329-VIII «Про ринок природного газу».

Верховний Суд звернув увагу на те, що недостатність фінансування для реалізації плану розвитку не може вважатися достатньою підставою для невиконання інвестиційної програми, якщо Оператор ГРМ не доведе, що такі обставини були об’єктивно непередбачуваними, мали форс-мажорний характер, тобто, не залежать від його діяльності та впливають на можливість реалізації плану розвитку та інвестиційної програми, як його частини.

Збройна агресія рф проти України та воєнний стан, як обставини непереборної сили, також не звільняють газопостачальне підприємство від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо такий суб’єкт господарювання не припинив здійснення господарської діяльності внаслідок окупації, бойових дій або інших надзвичайних подій.

Окрім цього, Верховний Суд наголосив, що навіть за наявності сертифіката Торгово-промислової палати України про підтвердження форс-мажорних обставин, суди зобов’язані перевіряти обставини справи в сукупності, встановити, чи вживав суб’єкт господарювання достатніх заходів для мінімізації наслідків таких обставин, чи мав можливість частково або альтернативно виконати свої зобов’язання.

Також Верховний Суд підкреслив, що обов’язки, що виникають з інвестиційної програми, стосуються виконання Оператором ГРМ затверджених заходів на виконання Ліцензійних умов, не підміняють обов’язків забезпечувати встановлення лічильників газу для населення відповідно до статті 2 Закон України від 16 червня 2011 року № 3533-VI «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»; такі обов’язки є взаємопов’язаними, але не тотожними обов’язками Оператора ГРМ, оскільки мають різний характер і сфери застосування.

Інвестиційна програма може передбачати поетапне встановлення лічильників, яке має відповідати цим законодавчим строкам забезпечення населення лічильниками газу, через використання затверджених регулятором джерел фінансування для встановлення лічильників, зокрема коштів, отриманих від тарифів на розподіл газу, а Закон України від 16 червня 2011 року № 3533-VI «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» не обмежує джерела фінансування, але встановлює обов’язок оператора забезпечити комерційний облік у визначені строки, незалежно від того, чи включені відповідні заходи в інвестиційну програму.

Верховний Суд наголосив на тому, що НКРЕКП виконує адміністративні функції, спрямовані на підтримання стабільності та надійності роботи ринку природного газу, що включає моніторинг виконання договірних зобов’язань та застосування санкцій до учасників ринку природного газу.

Судовий спір між Оператором ГРМ і Оператором ГТС не звільняє Оператора ГРМ від відповідальності чи відстрочки виконання обов’язків, передбачених Ліцензійними умовами, оскільки судовий спір є лише способом захисту прав та інтересів учасника ринку газу і не впливає на адміністративні функції НКРЕКП, спрямовані на забезпечення стабільності та надійності функціонування газового ринку. Судовий розгляд має розв’язувати фінансові питання, але не ставити під загрозу функціонування газотранспортної та газорозподільної систем, оскільки невиконання таких зобов’язань з боку оператора ГРМ, навіть за наявності правових спорів, може призвести до дисбалансів у системі.

Тому, навіть за наявності спорів між операторами ринку, Регулятор має забезпечувати, щоб їх діяльність відповідала Кодексу газорозподільних систем, Кодексу газотранспортної системи, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493, та Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496.

Отже, наявність фінансових труднощів та дія воєнного стану не звільняє Оператора ГРМ від виконання обов’язків щодо встановлення лічильників газу та проведення обов’язкових розрахунків з Оператором ГТС.

Оператор ГРМ зобов’язаний виконувати затверджений план розвитку та здійснювати розрахунки з Оператором ГТС за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу й несе відповідальність, якщо невиконання таких зобов’язань належно не підтверджено форс-мажорними обставинами.

Постанова Верховного Суду від 27 січня 2025 року у справі № 440/15033/23 (адміністративне провадження № К/990/28473/24).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.