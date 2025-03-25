Верховный Суд: Оператор ГРС обязан выполнять свои обязанности, если не может подтвердить наличие форс-мажорных обстоятельств, независимо от финансовых трудностей и военного положения

Верховный Суд высказался относительно безусловной обязанности оператора газораспределительной системы по установке газовых счетчиков и проведению расчетов.

Фото: Украинские новости

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Частное акционерное общество «Кременчукгаз» (Оператор ГРС) обратилось в суд с иском к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в котором просило признать противоправным и отменить распоряжение Комиссии о возложении на Оператора ГРС обязанности выполнять план развития газораспределительной системы и проводить расчеты с оператором газотранспортной системы (Оператор ГТС) за предоставленные услуги транспортировки в сроки и на условиях, определенных договором транспортировки природного газа.

Полтавский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, установив, что истец не выполнил утвержденный план развития газораспределительной системы и не осуществил предусмотренные платежи Оператору ГТС. Второй апелляционный административный суд отменил это решение, считая, что истец действовал в сложных условиях и имел объективные причины для невыполнения обязательств.

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, поддержав позицию НКРЭКУ. Суд указал, что наличие финансовых трудностей или действие военного положения само по себе не является основанием для невыполнения Оператором ГРС обязательств, определенных Лицензионными условиями, и обязательных платежей в сфере газораспределения.

Верховный Суд отметил, что НКРЭКУ, как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственного надзора (контроля) на рынке природного газа, в соответствии с частью первой статьи 8-1 Закона Украины от 9 апреля 2015 года № 329-VIII «О рынке природного газа» осуществляет государственный энергетический надзор (контроль) на рынке природного газа.

Оператор ГРС обязан обеспечивать выполнение инвестиционных обязательств, используя собственные ресурсы, включая доходы от основной деятельности, и другие источники, не запрещенные законодательством, с обязательным обоснованием и расшифровкой таких источников в соответствии с абзацем 5 пункта 5 главы 3 раздела IV Кодекса газораспределительных систем в редакции, действовавшей до 20 сентября 2023 года.

Контроль за выполнением Оператором ГРС плана развития осуществляется Регулятором путем анализа отчетной информации о выполнении плана развития и проведения Регулятором плановых и внеплановых проверок деятельности Оператора ГРС (абзац 5 главы 5 раздела IV Кодекса газораспределительных систем в редакции, действовавшей до 22 сентября 2023 года).

Невыполнение или ненадлежащее выполнение Оператором ГРС утвержденного плана развития газораспределительной системы (инвестиционной программы) является нарушением Лицензионных условий, что дает основания для наложения штрафа НКРЭКУ в соответствии с частью первой статьи 59 Закона Украины от 9 апреля 2015 года № 329-VIII «О рынке природного газа».

Верховный Суд обратил внимание на то, что недостаточность финансирования для реализации плана развития не может считаться достаточным основанием для невыполнения инвестиционной программы, если Оператор ГРС не докажет, что такие обстоятельства были объективно непредсказуемыми, носили форс-мажорный характер, то есть не зависели от его деятельности и влияли на возможность реализации плана развития и инвестиционной программы как его части.

Вооруженная агрессия РФ против Украины и военное положение как обстоятельства непреодолимой силы также не освобождают газоснабжающее предприятие от ответственности за невыполнение своих обязательств, если такой субъект хозяйствования не прекратил осуществление хозяйственной деятельности вследствие оккупации, боевых действий или других чрезвычайных событий.

Кроме того, Верховный Суд подчеркнул, что даже при наличии сертификата Торгово-промышленной палаты Украины о подтверждении форс-мажорных обстоятельств суды обязаны проверять обстоятельства дела в совокупности, установить, принимал ли субъект хозяйствования достаточные меры для минимизации последствий таких обстоятельств, имел ли возможность частично или альтернативно выполнить свои обязательства.

Также Верховный Суд отметил, что обязанности, возникающие из инвестиционной программы, касаются выполнения Оператором ГРС утвержденных мероприятий для соблюдения Лицензионных условий, не заменяют обязанностей по обеспечению установки газовых счетчиков для населения в соответствии со статьей 2 Закона Украины от 16 июня 2011 года № 3533-VI «Об обеспечении коммерческого учета природного газа»; такие обязанности взаимосвязаны, но не идентичны обязанностям Оператора ГРС, поскольку имеют различный характер и сферы применения.

Инвестиционная программа может предусматривать поэтапную установку счетчиков, которая должна соответствовать этим законодательным срокам обеспечения населения газовыми счетчиками через использование утвержденных регулятором источников финансирования для установки счетчиков, в частности средств, полученных от тарифов на распределение газа, тогда как Закон Украины от 16 июня 2011 года № 3533-VI «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» не ограничивает источники финансирования, но устанавливает обязанность оператора обеспечить коммерческий учет в установленные сроки, независимо от того, включены ли соответствующие меры в инвестиционную программу.

Верховный Суд подчеркнул, что НКРЭКУ выполняет административные функции, направленные на поддержание стабильности и надежности работы рынка природного газа, что включает мониторинг выполнения договорных обязательств и применение санкций к участникам рынка природного газа.

Судебный спор между Оператором ГРС и Оператором ГТС не освобождает Оператора ГРС от ответственности или отсрочки выполнения обязанностей, предусмотренных Лицензионными условиями, поскольку судебный спор является лишь способом защиты прав и интересов участника рынка газа и не влияет на административные функции НКРЭКУ, направленные на обеспечение стабильности и надежности функционирования газового рынка. Судебное разбирательство должно решать финансовые вопросы, но не ставить под угрозу функционирование газотранспортной и газораспределительной систем, поскольку невыполнение таких обязательств со стороны Оператора ГРС, даже при наличии правовых споров, может привести к дисбалансам в системе.

Поэтому, даже при наличии споров между операторами рынка, Регулятор должен обеспечивать, чтобы их деятельность соответствовала Кодексу газораспределительных систем, Кодексу газотранспортной системы, утвержденному постановлением НКРЭКУ от 30 сентября 2015 года № 2493, и Правилам поставки природного газа, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 30 сентября 2015 года № 2496.

Таким образом, наличие финансовых трудностей и действие военного положения не освобождают Оператора ГРС от выполнения обязанностей по установке газовых счетчиков и проведению обязательных расчетов с Оператором ГТС.

Оператор ГРС обязан выполнять утвержденный план развития и проводить расчеты с Оператором ГТС за предоставленные услуги транспортировки в сроки и на условиях, определенных договором транспортировки природного газа, и несет ответственность, если невыполнение таких обязательств не подтверждено форс-мажорными обстоятельствами должным образом.

Постановление Верховного Суда от 27 января 2025 года по делу № 440/15033/23 (административное производство № К/990/28473/24).

Автор: Наталя Мамченко

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