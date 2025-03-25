Во Львовской области задержан адвокат, который организовал схему для уклониста и угрожал убийством судье

Адвокат отправлял судье угрозы расправы с нецензурной лексикой в личные сообщения.

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Во Львовской области правоохранители задержали 40-летнего адвоката, которому инкриминируют организацию незаконной переправки лица через государственную границу Украины и угрозу убийством в отношении судьи в связи с ее деятельностью, связанной с осуществлением правосудия.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, во время действия военного положения правозащитник за 16 000 долларов США пообещал военнообязанному организовать его беспрепятственный выезд за границу.

Он пообещал изготовить фиктивные документы о несуществующей болезни матери военнообязанного. В дальнейшем на основании этих документов, якобы в качестве сопровождающего «больной» матери за границу на лечение, мужчина должен был пересечь государственную границу.

Мужчину задержали после получения части денежных средств.

В прокуратуре добавили, что было установлено, что задержанный также угрожал судье убийством.

По результатам рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности, мужчина был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После вынесения соответствующего постановления адвокат начал угрожать судье убийством, отправляя угрозы расправы с использованием нецензурной лексики в личные сообщения судье.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемый взят под стражу без права внесения залога. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к совершению преступления лица.

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