На Львівщині затримано адвоката, який організував схему для ухилянта та погрожував вбивством судді

Адвокат надсилав судді погрози про розправу з ненормативною лексикою у приватні повідомлення.

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На Львівщині правоохоронці затримали 40-річного адвоката. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та погрозу вбивством щодо судді у зв’язку з її діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, під час дії воєнного стану правозахисник за 16 000 доларів США обіцяв військовозобов’язаному, що організує його безперешкодний виїзд за кордон.

Він пообіцяв виготовити фіктивні документи про неіснуючу хворобу матері військовозобов’язаного. В подальшому на підставі цих документів, у якості супроводу «хворої» мами за кордон на ніби то її лікування, чоловік мав перетнути держкордон.

Чоловіка затримали після одержання частини грошових коштів.

У прокуратурі додали, що було встановлено, що затриманий також погрожував вбивством судді.

За результатами розгляду провадження про притягнення до адміністративної відповідальності, чоловіка було визнано винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. Після винесення відповідної постанови, адвокат почав погрожувати судді вбивством, надсилаючи погрози про розправу з ненормативною лексикою у приватні повідомлення судді.

За клопотанням сторони обвинувачення, підозрюваного взято під варто без права внесення застави. Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи.

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