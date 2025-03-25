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Отмена регистрации декларации о готовности к эксплуатации: вопрос необходимости проведения контролирующим органом проверки — позиция Верховного Суда

15:07, 25 марта 2025
Верховный Суд высказался по вопросу отмены в судебном порядке декларации о готовности объекта к эксплуатации.
Отмена регистрации декларации о готовности к эксплуатации: вопрос необходимости проведения контролирующим органом проверки — позиция Верховного Суда
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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел в письменном производстве кассационную жалобу Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева на решение Киевского окружного административного суда от 5 декабря 2023 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 2 июля 2024 года по делу № 320/6132/21 по иску Департамента к физическому лицу (ответчице) о прекращении права на выполнение строительных работ и отмене регистрации декларации о готовности к эксплуатации объекта строительства.

Суть спора заключалась в том, что Департамент обратился в суд с иском к физическому лицу о прекращении права на выполнение строительных работ и отмене регистрации декларации о готовности к эксплуатации объекта. Иск был мотивирован тем, что ответчица провела реконструкцию садового дома без надлежаще утвержденного проекта и авторского надзора.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, мотивируя свои решения тем, что уведомление о начале выполнения строительных работ и декларация о готовности объекта к эксплуатации утратили силу после регистрации права собственности на объект недвижимого имущества.

Верховный Суд, отменяя решения судов первой и апелляционной инстанций и направляя дело на новое рассмотрение, исходил из недостатков в оценке судами доказательств и процедур во время рассмотрения дела.

Верховный Суд подчеркнул, что орган государственного архитектурно-строительного контроля может выявить факт предоставления недостоверных данных в уведомлении или зарегистрированной декларации, свидетельствующих о самовольном строительстве, не только по результатам проверки. Установление факта предоставления заказчиком недостоверной информации о правовых основаниях для выполнения строительных работ без надлежащих документов или с отклонением от проектной документации является достаточным правовым основанием для отмены регистрации уведомления или декларации. Закон не требует проведения проверки органами государственного архитектурно-строительного контроля, если недостоверность предоставленных данных очевидна.
Однако для установления наличия надлежаще утвержденного проекта необходимо проверить достоверность данных о генеральном проектировщике, главном архитекторе проекта и авторском надзоре, что может быть выяснено только в ходе проверки контролирующим органом.

В рассматриваемом деле суды первой и апелляционной инстанций не оценили обстоятельства, что должностные лица Департамента выезжали по адресу объекта строительства для проведения проверки, однако из-за отсутствия субъектов градостроительства или их представителей этот контрольный мероприятие не проводился; что истец направлял ответчице письмо о предоставлении Департаменту, в частности, исходных данных для проектирования и проектной документации на объект строительства, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Таким образом, заказчик несет ответственность за достоверность данных в уведомлении о начале работ и за выполнение строительства без надлежащего уведомления.

Закон не требует проведения проверки органами государственного архитектурно-строительного контроля, если недостоверность предоставленных заказчиком строительства данных очевидна.

Если орган государственного архитектурно-строительного контроля выявляет недостоверные данные в уведомлении или декларации, которые могут свидетельствовать о самовольном строительстве (например, строительство на непредназначенном для этого земельном участке, без необходимых разрешительных документов или утвержденного проекта), он вправе обратиться в суд с требованием отменить регистрацию таких документов или прекратить право на выполнение строительных работ.

Постановление Верховного Суда от 23 января 2025 года по делу № 320/6132/21 (административное производство № К/990/30100/24).

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд декларация судебная практика КАС ВС

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