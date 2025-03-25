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Товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, які не відповідають заявленим у документах даним, зможуть конфіскувати – Рада прийняла закон

14:31, 25 березня 2025
Парламент прийняв зміни до Митного кодексу щодо відповідальності за порушення митних правил.
Товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, які не відповідають заявленим у документах даним, зможуть конфіскувати – Рада прийняла закон
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Верховна Рада 25 березня прийняла в цілому у другому читанні законопроект Кабміну 10257 про внесення змін до Митного кодексу щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Зокрема, викладено у новій редакції статтю 473 Митного кодексу щодо пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів.

Так, пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, наявність, найменування або назва, кількість яких не відповідають даним, заявленим у митній декларації або в інших документах, що відповідно до законодавства України з питань митної справи замінюють митні декларації, товаросупровідних та/або комерційних документах буде тягнути за собою накладення штрафу в розмірі від 30% до 50% вартості цих товарів з конфіскацією таких товарів або без такої.

Також пропонується внести зміни до статті 242 МК і встановити обов’язок особи, якій видаються транспортні засоби зі складів митних органів (які були попередньо вилученими відповідно до статті 511 МК) на виконання мирової угоди або щодо яких судом не було прийнято рішення про конфіскацію у справах про порушення митних правил за частинами шостими статей 470 та 481 МК, у 10-денний строк з моменту отримання зі складу митного органу помістити такі транспортні засоби у інший митний режим або вивезти їх за межі митної території України.

Пропонується також визначити, що у разі невиконання такого обов’язку особа підлягає адміністративній відповідальності (з цією метою МК доповнюється новою статтею 481-1, та вносяться відповідні зміни до статей 460, 522).

Буде передбачено, що у разі прийняття судом рішення у справах про порушення митних правил, порушених за ознаками правопорушень, передбачених ч. 6 статті 470 і ч. 6 статті 481 МК, відповідно до якого не застосовується адміністративне стягнення у вигляді конфіскації тимчасово вилучених транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення, або у разі припинення провадження у таких справах, а так само у разі виконання мирової угоди у справах про порушення митних правил, порушених за ознаками правопорушень, передбачених ч. 6 статті 470 і ч. 6 статті 481 цього Кодексу, такі транспортні засоби видаються митним органом утримувачу товару після відшкодування витрат на їх зберігання. При цьому у разі припинення провадження у таких справах за відсутністю події та/або складу адміністративного правопорушення витрати на зберігання не відшкодовуються. Утримувач товару зобов’язаний у 10-денний строк з дня отримання таких транспортних засобів з складу митного органу помістити їх в інший митний режим або вивезти їх за межі митної території України.

Відповідно у статті 481-1 буде передбачено, що невиконання у строк обов’язку щодо вивезення за межі митної території України або поміщення в інший митний режим транспортних засобів особистого користування або транспортних засобів комерційного призначення, виданих з складу митного органу, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів.

Також вводиться нова стаття 487-1 МК, в якій до обставин, що виключають провадження у справі про порушення митних правил, включається недосягнення особою на момент вчинення порушення митних правил 16-річного віку.

Крім того, новою статтею 487-1 МК буде передбачено, що провадження у справі про порушення митних правил не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин:

  • відсутність події та/або складу порушення митних правил;
  • неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;
  • недосягнення особою на момент вчинення порушення митних правил шістнадцятирічного віку;
  • вчинення правопорушення в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;
  • скасування акта, який встановлює відповідальність за порушення митних правил;
  • закінчення на момент розгляду справи про порушення митних правил строків, передбачених статтею 467 цього Кодексу;
  • наявність за тим самим фактом щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови митного органу або суду про накладення адміністративного стягнення тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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