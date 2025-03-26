Програма єВідновлення для Захисників — як отримати компенсацію за знищене житло

Військові мають пріоритетне право на компенсацію за програмою єВідновлення.

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Міністерство розвитку громад та територій України нагадало, що у рамках державної програми єВідновлення українці, чиє житло було пошкоджене або повністю зруйноване, мають змогу отримати компенсацію для відбудови чи придбання нової оселі.

Там підкреслили, що одна з пріоритетних груп – ветерани війни та військовослужбовці.

При цьому, незалежно від того, чи підпадаєте ви під інші пільгові категорії, якщо ваше єдине житло було знищене, ви зможете претендувати на виплати за напрямком єВідновлення для ВПО. З лютого 2025 року діє фінансування програми для ВПО на яку уряд спрямував 15 мільярдів гривень.

Військові мають пріоритетне право на компенсацію, зокрема:

- учасники бойових дій, особа з інвалідністю отриманою внаслідок війни;

- особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відповідно;

- родини загиблих Захисників.

Відповідно до Закону України “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України”.

Отримання довідки ВПО

Для отримання компенсації за знищенне житло у формі житлового сертифіката необхідно мати актуальну довідку ВПО. Це можна зробити через Дію або ЦНАП.

Довідку ВПО можна отримати навіть якщо переміщення відбулось в межах однієї громади.

Після отримання довідки ваша заява на бронювання коштів буде переведена із загальної черги в чергу для ВПО (пріоритетне право при цьому зберігається).

Як податися на компенсацію?

Ви можете подати заявку через застосунок чи електронний портал Дія за посиланням.

Також можна податися через ЦНАП або нотаріуса. Під час подання заявки обов’язково вказуйте свою пільгову категорію.

Якщо ваше житло було знищене, вам у першу чергу необхідно подати інформаційне повідомлення в застосунку або через портал Дія, ЦНАП чи нотаріуса.

Електронно можна подати за посиланням.

На цьому етапі важливо, щоб право власності на житло було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав. Якщо право власності не зареєстроване, потрібно звернутись до державного реєстратора та зареєструвати його.

Отримання компенсації

Після подання заяви вона потрапляє до комісії місцевої влади, яка має обов’язково підтвердити факт руйнування житла та визначити суму сертифіката. Відповідні дані будуть внесені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).

Наголошується, що під час контакту з комісією потрібно буде надати документи, які підтверджують пільгу.

Після підтвердження факту руйнування комісія ухвалює рішення про нарахування компенсації. Інформацію про це ви отримаєте в застосунку Дія.

Після того як ви отримали довідку та житловий сертифікат в Дії, ви можете забронювати кошти, щоб придбати нове житло.

Спільна реалізація житлових сертифікатів

Якщо знищене житло перебувало у спільній власності, кожен зі співвласників може отримати власний житловий сертифікат. Їх можна реалізувати як спільно, так і окремо.

Для спільної реалізації сертифікатів необхідно подати заяву на бронювання коштів одночасно.

Тому потрібно переконатись, що обидва власники сертифікатів підпадають під програму для ВПО (актуальна довідка та відсутність іншого житла у власності). В іншому випадку, власники сертифікатів потраплять у різні черги очікування коштів.

Після підтвердження бронювання у вас буде 30 днів для реалізації угоди купівлі-продажу нового житла.

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