Программа єВідновлення для Защитников — как получить компенсацию за уничтоженное жилье

Военные имеют приоритетное право на компенсацию по программе єВідновлення.

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Министерство развития общин и территорий Украины напомнило, что в рамках государственной программы єВідновлення украинцы, чье жилье было повреждено или полностью уничтожено, могут получить компенсацию для восстановления или приобретения нового жилья.

Там подчеркнули, что одной из приоритетных категорий являются ветераны войны и военнослужащие.

При этом, независимо от того, относитесь ли вы к другим льготным категориям, если ваше единственное жилье было уничтожено, вы можете претендовать на выплаты по направлению єВідновлення для ВПЛ. С февраля 2025 года действует финансирование программы для ВПЛ, на которую правительство направило 15 миллиардов гривен.

Военные имеют приоритетное право на компенсацию, в частности:

участники боевых действий, лица с инвалидностью, полученной вследствие войны;

лица, призванные на военную службу по мобилизации в особый период;

семьи погибших Защитников.

Согласно Закону Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины».

Получение справки ВПЛ

Для получения компенсации за уничтоженное жилье в форме жилищного сертификата необходимо иметь актуальную справку ВПЛ. Это можно сделать через приложение «Дія» или ЦНАП.

Справку ВПЛ можно получить даже в случае перемещения в пределах одной общины.

После получения справки ваша заявка на бронирование средств будет переведена из общей очереди в очередь для ВПЛ (приоритетное право при этом сохраняется).

Как подать заявку на компенсацию?

Вы можете подать заявку через приложение или электронный портал «Дія» по ссылке.

Также можно обратиться через ЦНАП или к нотариусу. При подаче заявки обязательно указывайте свою льготную категорию.

Если ваше жилье было уничтожено, вам в первую очередь необходимо подать информационное сообщение в приложении, через портал «Дія», ЦНАП или нотариуса.

Подать в электронном виде можно по ссылке.

На этом этапе важно, чтобы право собственности на жилье было зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав. Если право собственности не зарегистрировано, необходимо обратиться к государственному регистратору и зарегистрировать его.

Получение компенсации

После подачи заявки она попадает в комиссию местной власти, которая должна подтвердить факт разрушения жилья и определить сумму сертификата. Соответствующие данные будут внесены в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Отмечается, что при взаимодействии с комиссией необходимо предоставить документы, подтверждающие льготу.

После подтверждения факта разрушения комиссия принимает решение о начислении компенсации. Информацию об этом вы получите в приложении «Дія».

После получения справки и жилищного сертификата в «Дії» вы можете забронировать средства для приобретения нового жилья.

Совместная реализация жилищных сертификатов

Если уничтоженное жилье находилось в совместной собственности, каждый из совладельцев может получить отдельный жилищный сертификат. Их можно реализовать как совместно, так и отдельно.

Для совместной реализации необходимо подать заявку на бронирование средств одновременно.

Поэтому нужно убедиться, что оба владельца сертификатов соответствуют условиям программы для ВПЛ (актуальная справка и отсутствие другого жилья в собственности). В противном случае владельцы сертификатов попадут в разные очереди на получение средств.

После подтверждения бронирования у вас будет 30 дней на заключение договора купли-продажи нового жилья.

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