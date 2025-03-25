ВСП уволил судью Хозяйственного суда Днепропетровской области Эдуарда Бондарева

Судья уволен за совершение существенного дисциплинарного проступка.

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Высший совет правосудия уволил судью Хозяйственного суда Днепропетровской области Эдуарда Бондарева за совершение существенного дисциплинарного проступка. Об этом информирует ВСП.

Так, ВСП принял решение об увольнении судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области Бондарева Эдуарда Николаевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности (часть восьмая статьи 109 Закона Украины «О судебном устройстве и статусе судей»).

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия отправил в отставку семерых судей.

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