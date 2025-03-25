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ВРП звільнила суддю Господарського суду Дніпропетровської області Едуарда Бондарєва

15:23, 25 березня 2025
Суддю звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
ВРП звільнила суддю Господарського суду Дніпропетровської області Едуарда Бондарєва
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Вища рада правосуддя звільнила суддю Господарського суду Дніпропетровської області Едуарда Бондарєва за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це інформує ВРП.

Так, ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Господарського суду Дніпропетровської області Бондарєва Едуарда Миколайовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя відправила у відставку сімох суддів.

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суддя звільнення ВРП Господарський суд Дніпропетровської області

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