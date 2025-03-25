ВРП звільнила суддю Господарського суду Дніпропетровської області Едуарда Бондарєва

Суддю звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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Вища рада правосуддя звільнила суддю Господарського суду Дніпропетровської області Едуарда Бондарєва за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це інформує ВРП.

Так, ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Господарського суду Дніпропетровської області Бондарєва Едуарда Миколайовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя відправила у відставку сімох суддів.

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