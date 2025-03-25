У Києві за виправдовування агресії РФ суд зобов’язав чоловіка прочитати книги про війну

Крім того, чоловік має по кожній книжці написати і здати письмовий опис своїх вражень від її прочитання обсягом не менше 200 слів.

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У Києві суд за виправдовування агресії Росії зобов’язав громадянина прочитати книги про війну. У вироку від 10.03.2025 по справі 759/3080/25 Святошинського районного суду вказується, що уродженець Черкаської області у месенджері надсилав повідомлення, які виправдовували напад Росії на Україну.

Обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі та щиро покаявся. Чоловік підтвердив, що дійсно поширював такі публікації.

Відтак суд ухвалив визначити чоловіка винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, за якими призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 436-2 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 436-2 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна.

Водночас згідно ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання чоловіку призначили у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України суд звільнив чоловіка від відбування покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 3 роки.

На чоловіка поклали ряд обов’язків, зокрема, прочитати наступну літературу:

в строк до 30.04.2025 – «Янгол з автоматом на плечі» автор Леонід Даценко;

в строк до 30.05.2025 – «Україна в добу гібридних викликів» автор Лариса Якубова;

в строк до 30.06.2025 – «Україна в епоху війномиру» автор Юрій Щербак;

в строк до 30.07.2025 – «Зима наближається» автор Гарі Каспаров;

в строк до 30.08.2025 – «Ізоляція» автори Ірина Вовк, Дар’я Бура;

в строк до 28.09.2025 – «На щиті» автор Ірина Вовк;

в строк до 30.10.2025 – «Спогади родини загиблих» автор Ірина Вовк;

в строк до 30.11.2025 – «Донецький аеропорт» автор Ірина Вовк;

в строк до 30.12.2025 – «Іловайськ» автор Євген Положій;

в строк до 30.01.2026 – «Хлібне перемир’я», автор Сергій Жадан.

Крім того, чоловік має по кожній книжці написати і здати письмовий опис своїх вражень від її прочитання обсягом не менше 200 слів.

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