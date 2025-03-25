У Києві за виправдовування агресії РФ суд зобов’язав чоловіка прочитати книги про війну

У Києві суд за виправдовування агресії Росії зобов’язав громадянина прочитати книги про війну. У вироку від 10.03.2025 по справі 759/3080/25 Святошинського районного суду вказується, що уродженець Черкаської області у месенджері надсилав повідомлення, які виправдовували напад Росії на Україну.
Обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі та щиро покаявся. Чоловік підтвердив, що дійсно поширював такі публікації.
Відтак суд ухвалив визначити чоловіка винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, за якими призначити йому покарання:
Водночас згідно ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання чоловіку призначили у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України суд звільнив чоловіка від відбування покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 3 роки.
На чоловіка поклали ряд обов’язків, зокрема, прочитати наступну літературу:
Крім того, чоловік має по кожній книжці написати і здати письмовий опис своїх вражень від її прочитання обсягом не менше 200 слів.
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