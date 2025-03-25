В Киеве за оправдание агрессии РФ суд обязал мужчину прочитать книги о войне

Кроме того, мужчина должен по каждой книге написать и сдать письменное описание своих впечатлений от прочитанного объемом не менее 200 слов.

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В Киеве суд за оправдание агрессии России обязал гражданина прочитать книги о войне. В приговоре от 10.03.2025 по делу 759/3080/25 Святошинского районного суда указано, что уроженец Черкасской области в мессенджере отправлял сообщения, оправдывающие нападение России на Украину.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме и искренне раскаялся. Мужчина подтвердил, что действительно распространял такие публикации.

В связи с этим суд постановил признать мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины, и назначить ему наказание:

по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 3 года без конфискации имущества;

по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества.

В то же время согласно ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательное наказание мужчине назначили в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества.

На основании ст. 75 УК Украины суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытанием сроком на 3 года.

На мужчину возложили ряд обязанностей, в частности, прочитать следующую литературу:

до 30.04.2025 — «Ангел с автоматом на плече» автор Леонид Даценко;

до 30.05.2025 — «Украина в эпоху гибридных вызовов» автор Лариса Якубова;

до 30.06.2025 — «Украина в эпоху войномира» автор Юрий Щербак;

до 30.07.2025 — «Зима приближается» автор Гарри Каспаров;

до 30.08.2025 — «Изоляция» авторы Ирина Вовк, Дарья Бура;

до 28.09.2025 — «На щите» автор Ирина Вовк;

до 30.10.2025 — «Воспоминания семьи погибших» автор Ирина Вовк;

до 30.11.2025 — «Донецкий аэропорт» автор Ирина Вовк;

до 30.12.2025 — «Иловайск» автор Евгений Положий;

до 30.01.2026 — «Хлебное перемирие» автор Сергей Жадан.

Кроме того, мужчина должен по каждой книге написать и сдать письменное описание своих впечатлений от прочитанного объемом не менее 200 слов.

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