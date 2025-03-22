У Києві тестують нові інформаційні покажчики у метрополітені – фото

Наразі інформаційні покажчики з’явилися на станціях «Вокзальна» та «Либідська», наступного тижня будуть розміщені на станції «Дорогожичі».

Джерело фото: КМДА

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У Києві розпочали тестування нових інформаційних наліпок на ескалаторах. Як вказують у КМДА, лише із початку 2025 року 28 пасажирів отримали травми, а для надання допомоги їм викликали швидку.

Крім того:

5 разів сторонні предмети (куртки, взуття, плащі) блокували механізм ескалатора, що призводило до ремонту і тимчасової зупинки роботи;

368 разів ескалатор екстрено зупинявся через потрапляння дрібних предметів (монет, пряжок, ременів, поясів), створюючи ризик падіння пасажирів;

1 150 зупинок загалом сталося через нехтування правилами користування.

Нові наліпки попереджають про найпоширеніші порушення:

не бігти ескалатором;

триматися за поручень;

не сидіти на східцях;

не притулятися до нерухомих частин;

піднімати багаж під час входу та виходу з ескалатора.

Наліпки розміщені на балюстраді ескалаторів у вигляді написів і піктограм, щоб зробити правила більш помітними та зрозумілими для всіх пасажирів.

Наразі інформаційні покажчики з’явилися на станціях «Вокзальна» та «Либідська», наступного тижня будуть розміщені на станції «Дорогожичі».

Зазначається, що місця для наліпок вибирали невипадково, саме на цих станціях найчастіше фіксували нетипові ситуації та зупинки ескалаторів.

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