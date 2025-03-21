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Яка відповідальність для роботодавців за порушення організації медичних оглядів працівників

22:54, 21 березня 2025
Роботодавців, які порушують організацію медичних оглядів працівників, можуть оштрафувати.
Яка відповідальність для роботодавців за порушення організації медичних оглядів працівників
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Роботодавці, які порушують порядок організації медичних оглядів працівників, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Про це повідомило Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Згідно з частиною 5 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, таке порушення карається штрафом. Зокрема, на працівників накладається штраф у розмірі від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств, установ, організацій і громадян-суб’єктів підприємницької діяльності – від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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