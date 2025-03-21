Мобілізований побив жінку-військовослужбовця та отримав рік позбавлення волі

Жінки-військовослужбовці скаржилися, що чоловіки не хочуть виконувати важку фізичну роботу, через що фізично працювати доводиться жінкам.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Івано-Франківський міський суд розглянув кримінальну справу, пов’язану з порушенням статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями.

Як зазначено у матеріалах кримінальної справи, військовослужбовець за мобілізацією Віталій К. проходив службу в однієї з військових частин на посаді телефоніста радіостанції.

12 січня 2023 року Віталій К. після ранкового шикування накинувся з нецензурною лайкою на жінку-військовослужбовця Ольгу Ч. та двічі вдарив її по голові.

Ольга Ч. служила на посаді діловода групи логістики військової частини.

Ольга Ч. внаслідок таких дій солдата отримала травми та подала заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, Віталій К. став обвинуваченим у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 406 (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості) Кримінального кодексу.

Як розповіла Ольга Ч., у військовій частині склалася не надто позитивна атмосфера через те, що фактично військовослужбовці-чоловіки не надто переймалися труднощами військової служби та ухилялися від роботи, яка потребувала фізичних зусиль.

Зокрема, чоловіки часто або відпрошувалися у командування зі служби, або приступали до роботи лише у другий половині дня.

Справа дійшла до того, що для виконання фізично важкої роботи у військовій частині почали залучати жінок.

Коли 12 січня 2023 року Ольга Ч. перед шикуванням обговорювала ситуацію, що склалася у військовій частині з іншими жінками-військовослужбовцями, їх розмову почув Віталій К.

Віталій К. накричав на жінку та пообіцяв з нею «розібратися».

Після шикування Віталій К. з нецензурною лайкою накинувся на Ольгу Ч. прямо у приміщенні чергової частини, а потім двічі вдарив її по голові. У події втрутилася одна з колег Ольги Ч., яка схопила солдата за руки і не дозволила йому нанести нові удари.

Від розпачу Ольга Ч. присіла на підлогу та почала плакати. Після цього жінка викликала поліцію.

На медичні послуги жінка витратила майже 2 тис. гривень.

На свій захист Віталій К. розповів слідству та суду, що Ольга Ч. фактично спровокувала його на протиправні дії. Солдат розповів, що після шикування Ольга Ч. нецензурно висловилася на адресу як самого Віталія К., так і його матері.

Також він заперечував, що бив Ольгу Ч., повідомивши, що лише штовхнув її.

Цікаво, що після того, як розпочалося досудове розслідування за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, командування військової частини вже 23 січня 2023 року звільнило Віталія К. з військової служби у запас, а 1 лютого Віталій К. був виключений зі списків особового складу військової частини.

Також виявилося, що Віталій К. був мобілізований та ніс службу з хронічним захворюванням суглобів, яке виключає тривалі фізичні навантаження.

Під час судового процесу Віталій К. розповів, що намагався порозумітися з Ольгою Ч. та ще під час служби публічно приніс їй вибачення.

Він навіть скидав на телефон Ольги Ч. відеозаписи з двома своїми малолітніми дітьми, оскільки сподівався, що вона змінить свою позицію.

У підсумку 5 лютого 2025 року Івано-Франківський міський суд визнав Віталія К. винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 406 КК та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік.

Крім того, суд стягнув з Віталія К. кошти, витрачені потерпілою на медичні послуги, а також 30 тис. гривень у якості відшкодування моральної шкоди (хоча Ольга Ч. просила стягнути 100 тис. гривень).

Наостанок суд стягнув на користь Ольги Ч. 15 тис. гривень витрат на правову допомогу.

На рішення суду першої інстанції подана апеляційна скарга, яка поки що не розглянута.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.