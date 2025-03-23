Мобилизованный избил женщину-военнослужащую и получил год лишения свободы

Женщины-военнослужащие жаловались, что мужчины не хотят выполнять тяжелую физическую работу, из-за чего физически работать приходится женщинам.

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Ивано-Франковский городской суд рассмотрел уголовное дело, связанное с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Как отмечено в материалах уголовного дела, военнослужащий по мобилизации Виталий К. проходил службу в одной из воинских частей в должности телефониста радиостанции.

12 января 2023 года Виталий К. после утреннего построения набросился с нецензурной бранью на женщину-военнослужащую Ольгу Ч. и дважды ударил ее по голове.

Ольга Ч. служила в должности делопроизводителя группы логистики воинской части.

Ольга Ч. в результате таких действий солдата получила травмы и подала заявление о совершении уголовного преступления.

Таким образом, Виталий К. стал обвиняемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности) Уголовного кодекса.

Как рассказала Ольга Ч., в воинской части сложилась не слишком здоровая атмосфера из-за того, что фактически военнослужащие-мужчины не слишком страдали от трудностей военной службы и уклонялись от работы, которая требовала приложения физических усилий.

В частности, мужчины часто либо отпрашивались у командования со службы, либо приступали к работе только во второй половине дня.

Дело дошло до того, что для выполнения физически тяжелой работы в воинской части начали привлекать женщин.

Когда 12 января 2023 года Ольга Ч. перед построением обсуждала ситуацию, сложившуюся в воинской части с другими женщинами-военнослужащими, их разговор услышал Виталий К.

Виталий К. накричал на женщину и пообещал с ней «разобраться».

После построения Виталий К. с нецензурной бранью набросился на Ольгу Ч. прямо в помещении дежурной части, а затем дважды ударил ее по голове. В события вмешалась одна из коллег Ольги Ч., которая схватила солдата за руки и не позволила ему нанести новые удары.

От отчаяния Ольга Ч. присела на пол и начала плакать. После этого женщина вызвала полицию.

На медицинские услуги женщина потратила около 2 тыс. гривен.

В свою защиту Виталий К. рассказал следствию и суду, что Ольга Ч. фактически спровоцировала его на противоправные действия. Солдат рассказал, что после построения Ольга Ч. нецензурно высказалась в адрес как самого Виталия К., так и его матери.

Также он отрицал, что бил Ольгу Ч., и сообщил, что только толкнул ее.

Интересно, что после того, как началось досудебное расследование по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, командование воинской части уже 23 января 2023 года уволило Виталия К. с военной службы в запас, а 1 февраля Виталий К. был исключен из списков личного состава воинской части.

Также выяснилось, что Виталий К. был мобилизован и нес службу с хроническим заболеванием суставов, исключающим длительные физические нагрузки.

В ходе судебного процесса Виталий К. рассказал, что пытался найти общий язык с Ольгой Ч. и еще во время службы публично принес ей извинения.

Он даже сбрасывал на телефон Ольги Ч. видеозаписи с двумя своими малолетними детьми, поскольку надеялся, что она изменит свою позицию.

В итоге, 5 февраля 2025 года Ивано-Франковский городской суд признал Виталия К. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 406 УК и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

Кроме того, суд взыскал с Виталия К. средства, потраченные потерпевшей на медицинские услуги, а также 30 тыс. гривен в качестве возмещения морального вреда (хотя Ольга Ч. просила взыскать 100 тыс. гривен).

Напоследок суд взыскал в пользу Ольги Ч. 15 тыс. гривен расходов на правовую помощь.

На решение суда первой инстанции подана апелляционная жалоба, которая пока что не рассмотрена.

Автор: Вячеслав Хрипун

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