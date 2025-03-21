Перед Великоднем продовжили дорожчати продукти – подешевшало тільки борошно

Згідно дослідження, найбільше зростання цін зафіксовано в категорії овочів.

Джерело фото: Daniel Romero / Unsplash

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В Україні у березні продовжується тенденція до зростання цін на продовольчі товари. Причинами цього, здебільшого, є зміни в попиті та пропозиції, а також сезонні фактори, що впливають на ринок. Про це повдіомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

Згідно дослідження, найбільше зростання цін зафіксовано в категорії овочів. Лідером серед подорожчання стали томати (+39% за місяць), що пов’язано з низькими обсягами власного виробництва та переважним імпортом із Туреччини, який останнім часом трохи скоротився. Також суттєво подорожчала морква, яка додала 30% у роздрібній ціні за місяць. Її вартість зросла через високий рівень імпортної залежності та сезонний дефіцит вітчизняної продукції.

До товарів, що помітно подорожчали у березні, експерти віднесли курятину. Куряча тушка додала 10%, філе – 7%, стегно – 5%.

«Таке здорожчання викликане стабільно високими витратами на корми, вартість яких поступово має стабілізуватись», – вказали фахівці.

Водночас свинина демонструє помірне зростання (1-2%), а яловичина додала 4%.

Ріст цін демонструють і яйця, що подорожчали на 10% за місяць, досягнувши середньої ціни 73,1 грн за десяток, майже зрівнявшись із ціною 2023 року за аналогічний період. Основні фактори впливу – вартість кормів і погодні умови.

Молочні продукти продовжують дорожчати, але темпи зростання дещо сповільнилися. Найбільше підвищились ціни на:

молоко +11%,

сир голландський +7,

вершки +5%.

Основними причинами зростання цін фахівці називають сезонний фактор, який підкріплювався коливанням температурних і кліматичних умов. Проте збільшення надоїв молока повинно змінити цінову ситуацію на ринку з настанням тепла (орієнтовно кінець квітня).

Ціни на бакалійні товари залишаються відносно стабільними, за винятком соняшникової олії. Олія подорожчала на 4% за місяць, що пов’язано зі зростанням цін на насіння соняшника.

Єдиним продуктом, що помітно подешевшав, стало пшеничне борошно, яке втратило 16% у вартості за місяць.

«Це можна пояснити передсвятковими акціями в супермаркетах і маркетинговими стратегіями мереж для збільшення обсягів продажів напередодні Великодніх свят», - зазначили фахівці.

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