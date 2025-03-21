Суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та адвокаткою, обвинуваченою у виправдовуванні війни

43-річна адвокатка мала проросійські погляди та стверджувала, що не ідентифікує себе українкою й громадянство України їй не потрібне.

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Ярмолинецький районний суд Хмельницької області 21 березня затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою у повторному виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення її як внутрішнього громадянського конфлікту, визнанні правомірною тимчасової окупації частини території України. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Суд визнав її винною в інкримінованій частині 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України та призначив узгоджене сторонами покарання – позбавлення волі на 5 років без конфіскації майна, зі звільненням від відбування покарання на трирічний іспитовий строк.

За вироком суду, 43-річна уродженка РФ, жителька Хмельницького, адвокатка, громадянка України, яка стверджувала, що не ідентифікує себе українкою й громадянство України їй не потрібне, мала проросійські, антидержавницькі погляди та підтримувала ідеологію «руского міра», виправдовуючи та заперечуючи збройну агресію РФ.

Потягом 2022-2023 років під час телефонних розмов з іншою громадянкою України вона зокрема казала, що у новинах росіян немає про бомбардування Вінниці, то може це роблять «свої» для загострення обстановки, бідкалася зі співрозмовницею, що вони не продумували такого варіанту розвитку подій: «Мы продумывали, что они сдадутся сами, чтобы не мучаться...»

Також обвинувачена висловлювала сподівання «генерального» наступу російських військ, що жертви мають бути: патріотів повністю не знищили у 1953 році, що прийде Путін та доб’є українську націю: «чтобы не было больше, (нецензурна лексика), этой нации на земле. Не было». Під час розмов жінки обговорювали як святкуватимуть день приєднання Криму до РФ та підбадьорювали одна одну «перемогою Росії»: «держим строй и верим в победу нашу».

Під час досудового розслідування прокурор та обвинувачена уклали угоду про визнання винуватості та просили суд її затвердити.

За угодою обвинувачена беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 436-2 КК України, сторони узгодили вид та міру покарання, врахували, що вона раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання, немає обставин, які обтяжують їй покарання, обставини, які пом’якшують покарання – щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Суд переконався, що угода про визнання винуватості відповідає вимогам закону, й дійшов висновку про наявність правових підстав для її затвердження.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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