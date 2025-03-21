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ChatGPT звинуватив чоловіка у вбивстві власних дітей — потерпілий вимагає покарання для OpenAI за наклеп

16:14, 21 березня 2025
Потерпілий наголошує, що найбільше боїться того, що люди можуть повірити неправдивим «галюцинаціям» штучного інтелекту.
ChatGPT звинуватив чоловіка у вбивстві власних дітей — потерпілий вимагає покарання для OpenAI за наклеп
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Громадянин Норвегії звернувся зі скаргою щодо чат-бота ChatGPT, який, за його словами, поширив неправдиву інформацію, звинувативши чоловіка у вбивстві власних синів та ув’язненні на термін 21 рік. Про цей інцидент повідомляє видання BBC.

Арве Ялмар Холмен звернувся до норвезької служби захисту персональних даних з вимогою притягнути до відповідальності компанію OpenAI, що створила чат-бота ChatGPT, через завдану шкоду.

Чоловік заявляє, що подібні «галюцинації» штучного інтелекту можуть завдати серйозних репутаційних втрат.

«Дехто думає, що диму без вогню не буває. Найбільше мене лякає той факт, що хтось міг прочитати цей висновок і повірити в нього», — підкреслив Холмен.

Інцидент стався, коли Холмен запитав у ChatGPT: «Хто такий Арве Ялмар Холмен?». Відповідь містила наступну інформацію: «Він був батьком двох хлопчиків 7 і 10 років, яких трагічно знайшли мертвими у ставку біля їхнього будинку в Тронхеймі, Норвегія, у грудні 2020 року».

За словами Холмена, чат-бот навіть правильно зазначив різницю у віці між його синами, що наштовхнуло чоловіка на думку про наявність у системи доступу до окремих точних персональних даних.

Організація з питань цифрових прав Noyb назвала цю ситуацію наклепом та зазначила, що такі дії суперечать європейським нормам щодо коректності та точності персональних даних. Холмена жодного разу не звинувачували та не притягували до кримінальної відповідальності.

Представники Noyb також повідомили, що того ж дня Холмен вводив у чат-бот інші запити, зокрема, згадував ім'я свого брата, і отримав «кілька різних історій, які були неправдивими».

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ChatGPT OpenAI штучний інтелект технології ШІ

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