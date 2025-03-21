Практика судів
  1. У світі

Вагітну жінку помістили в психлікарню після наміру зробити аборт на пізньому терміні

22:36, 21 березня 2025
У Польщі вагітну жінку з серйозною вадою плоду ізолювали в психлікарні після того, як вона заявила про намір зробити аборт.
Вагітну жінку помістили в психлікарню після наміру зробити аборт на пізньому терміні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Лодзі (Польща) вагітну жінку помістили в ізолятор психіатричної лікарні після того, як вона повідомила лікарям про намір зробити аборт на пізньому терміні вагітності. Про це пише Gazeta Wyborcza.

Аніта, пацієнтка гінекологічного відділення Лодзького медичного університету, дізналася, що плід має серйозну ваду розвитку, хоча раніше їй говорили про незначну проблему. Після того, як вона висловила намір перервати вагітність через загрозу здоров’ю, медики перевели її в психіатричне відділення.

Попри те, що лікарі та психологи підтвердили необхідність переривання вагітності, місцева лікарня відмовила жінці в процедурі. Аніта була змушена поїхати в інше місто, де їй зробили аборт.

Цей інцидент спричинив хвилю обурення. Речник із прав пацієнтів заявив, що ситуація потребує ретельного розслідування, і міністерка охорони здоров’я Польщі призначила перевірку діяльності лікарні в Лодзі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Польща

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У МВС стверджують, що нацгвардійці і зараз можуть застосовувати гумові кийки, електрошокери та засоби примусової зупинки авто

МВС стверджує, що законопроект 10311 про застосування заходів примусу Нацгвардією не розширює її нинішні повноваження.

Голова Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Єврокомісія під керівництвом Урсули фон дер Ляєн уникає бюджетного контролю

Європейська комісія продовжує уникати бюджетного контролю Європейського парламенту – між Урсулою фон дер Ляєн та Робертою Метсолою назріває конфлікт.

Кабмін схвалив законопроект стосовно відновлення подання статистичної і фінансової звітності підприємцями

Відтермінування подання звітності, введене на початку повномасштабного вторгнення, буде переглянуте.

Громадським радам при міністерстві дозволили проводити антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів

Змінами передбачено, що громадська рада має право проводити громадську антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, розроблених органом виконавчої влади.

Мобілізований побив жінку-військовослужбовця та отримав рік позбавлення волі

Жінки-військовослужбовці скаржилися, що чоловіки не хочуть виконувати важку фізичну роботу, через що фізично працювати доводиться жінкам.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Червинська
    Марина Червинська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Катерина Коваль
    Катерина Коваль
    голова конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі
  • Тетяна Верхогляд
    Тетяна Верхогляд
    суддя Центрального апеляційного господарського суду