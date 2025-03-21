Вагітну жінку помістили в психлікарню після наміру зробити аборт на пізньому терміні

У Польщі вагітну жінку з серйозною вадою плоду ізолювали в психлікарні після того, як вона заявила про намір зробити аборт.

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У Лодзі (Польща) вагітну жінку помістили в ізолятор психіатричної лікарні після того, як вона повідомила лікарям про намір зробити аборт на пізньому терміні вагітності. Про це пише Gazeta Wyborcza.

Аніта, пацієнтка гінекологічного відділення Лодзького медичного університету, дізналася, що плід має серйозну ваду розвитку, хоча раніше їй говорили про незначну проблему. Після того, як вона висловила намір перервати вагітність через загрозу здоров’ю, медики перевели її в психіатричне відділення.

Попри те, що лікарі та психологи підтвердили необхідність переривання вагітності, місцева лікарня відмовила жінці в процедурі. Аніта була змушена поїхати в інше місто, де їй зробили аборт.

Цей інцидент спричинив хвилю обурення. Речник із прав пацієнтів заявив, що ситуація потребує ретельного розслідування, і міністерка охорони здоров’я Польщі призначила перевірку діяльності лікарні в Лодзі.

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