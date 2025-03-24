Українці з паспортами-книжечками ризикують отримати штрафи

Українцям нагадали про необхідність вклеювати фото в паспорт після 25 і 45 років.

Фото: rbc.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, які мають паспорт у вигляді книжечки, зобов’язані вклеїти нову фотографію після досягнення 25 та 45 років. Це потрібно зробити протягом місяця після дня народження, інакше паспорт стає недійсним, а власнику можуть накласти штраф від 17 до 51 гривні.

В Державній міграційній службі пояснили, що сам паспорт-книжечка залишається дійсним без обмеження терміну. Однак якщо вчасно не вклеїти фото, паспорт стане недійсним, і доведеться оформлювати ID-картку. Заміна паспорта на ID-картку також необхідна, якщо документ зіпсувався, втрачений або викрадений, або якщо змінено прізвище чи інші персональні дані.

Недійсним паспортом користуватися заборонено. Перший раз за порушення можуть обмежитись попередженням, але за повторне порушення протягом року накладається штраф.

Також в Україні можна замінити старі водійські посвідчення на нові у форматі ID-картки. Це можна зробити в будь-якому сервісному центрі МВС. Вартість послуги — 608 гривень плюс банківська комісія. Замінити посвідчення потрібно тим, хто отримав його до 2013 року або має права, що не відображаються в електронних реєстрах. Для заміни потрібно записатися онлайн, мати старе посвідчення, паспорт та медичну довідку (за умови воєнного стану її можна не надавати).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.