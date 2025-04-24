На Хмельниччині повернули у власність громади гідроспоруду вартістю понад 2 млн грн

Це майно, яке займає площу 9 гектарів і оцінюється в 2 мільйони гривень, понад десять років не мало власника.

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Хмельницькою окружною прокуратурою забезпечено передачу у комунальну власність Ярмолинецької селищної ради гідротехнічних споруд ставків. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Це три комплекси гідротехнічних споруд, які розташовані за межами селища Ярмолинці.

Зазначене майно загальною площею 9 га та вартістю 2 млн грн більше 10 років залишалося безхазяйним.

А це унеможливлює здійснення контролю за цільовим використанням гідротехнічних споруд з дотриманням норм чинного законодавства.

Крім того, селищна рада втрачала можливість отримувати додаткові надходження до місцевого бюджету від оренди майна.

На сьогодні державним реєстратором гідротехнічні споруди зареєстровано за громадою.

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