В Хмельницкой области вернули в собственность общины гидросооружение стоимостью более 2 млн грн

Это имущество, которое занимает площадь в 9 гектаров и оценивается в 2 миллиона гривен, более десяти лет не имело собственника.

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Хмельницкой окружной прокуратурой обеспечена передача в коммунальную собственность Ярмолинецкого поселкового совета гидротехнических сооружений прудов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Это три комплекса гидротехнических сооружений, расположенных за пределами поселка Ярмолинцы.

Указанное имущество общей площадью 9 га и стоимостью 2 млн грн более 10 лет оставалось бесхозным.

А это делает невозможным осуществление контроля за целевым использованием гидротехнических сооружений с соблюдением норм действующего законодательства.

Кроме того, поселковый совет упускал возможность получать дополнительные поступления в местный бюджет от аренды имущества.

На сегодняшний день государственным регистратором гидротехнические сооружения зарегистрированы за общиной.

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