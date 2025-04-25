Зеленський про «примусову мобілізацію» – 800 чи 600 тисяч людей добровільно пішли до армії

Президент зазначив, що поки не закінчиться війна мобілізація триватиме, але з дотриманням прав людини.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українську армію добровільно вступили сотні тисяч громадян, водночас визнавши окремі проблемні ситуації під час мобілізації. Про це глава держави розповів в інтерв’ю засновнику американського медіа Daily Wire Бену Шапіро.

«Поки триває війна – мобілізація не закінчиться. Різні інциденти під час мобілізації «не є обличчям» України. Співробітники правоохоронних органів повинні забезпечувати, що не буде насильства, з кожним спірним випадком вони розбираються», – сказав Зеленський.

Коментуючи закиди щодо так званої примусової мобілізації, президент підкреслив, що значна частина українців прийшла до війська добровільно.

«В Україні зараз 800 000 або 600 000 людей, які добровільно пішли до армії. Так, діє закон про мобілізацію, але це люди, які добровільно пішли захищати Україну», – зазначив він.

Президент запевнив, що держава продовжує працювати над тим, аби процес мобілізації відбувався законно та з дотриманням прав громадян.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив: «Незаконні затримання та побиття від представників ТЦК стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави».

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