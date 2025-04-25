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Зеленский о «принудительной мобилизации» – 800 или 600 тысяч человек добровольно пошли в армию

08:17, 25 апреля 2025
Президент отметил, что пока не закончится война мобилизация будет продолжаться, но с соблюдением прав человека.
Зеленский о «принудительной мобилизации» – 800 или 600 тысяч человек добровольно пошли в армию
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинскую армию добровольно вступили сотни тысяч граждан, в то же время признав отдельные проблемные ситуации во время мобилизации. Об этом глава государства рассказал в интервью основателю американского медиа Daily Wire Бену Шапиро.

«Пока идет война - мобилизация не закончится. Различные инциденты во время мобилизации «не являются лицом» Украины. Сотрудники правоохранительных органов должны обеспечивать, что не будет насилия, с каждым спорным случаем они разбираются», - сказал Зеленский.

Комментируя упреки относительно так называемой принудительной мобилизации, президент подчеркнул, что значительная часть украинцев пришла в армию добровольно.

«В Украине сейчас 800 000 или 600 000 людей, которые добровольно пошли в армию. Да, действует закон о мобилизации, но это люди, которые добровольно пошли защищать Украину», - отметил он.

Президент заверил, что государство продолжает работать над тем, чтобы процесс мобилизации происходил законно и с соблюдением прав граждан.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил: «Незаконные задержания и избиения от представителей ТЦК стали новым вирусным трендом, который не остановить без жесткой реакции государства».

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полиция ВСУ Владимир Зеленский ТЦК мобилизация

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