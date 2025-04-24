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Индия перекрыла поток воды в реке Инд в сторону Пакистана, видео

22:07, 24 апреля 2025
Пакистан ранее заявлял, что будет расценивать такие действия как акт войны.
Индия перекрыла поток воды в реке Инд в сторону Пакистана, видео
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В четверг, 24 апреля, Индия остановила поток воды реки Инд в Пакистан, перекрыв шлюзы на своих дамбах. Об этом сообщило издание Asian News International и опубликовало видео.

Таким образом, впервые после подписания соглашения по водам Инда в 1960 году Индия пошла на беспрецедентный шаг и закрыла все 4 шлюза.

Ранее в Пакистане заявляли, что будут рассматривать такие действия как акт войны.

«Любая попытка остановить или отклонить поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором по водам Инда, будет рассматриваться как акт войны, и на нее будет дан ответ со всей силой», — пригрозили в Пакистане.

Также Исламабад заявил, что оставляет за собой право приостановить Шимлуское соглашение, которое урегулировало последствия войны 1971 года.

Кроме того, местные жители Пакистана сообщают о самолетах возле границы с Индией.

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Индия

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