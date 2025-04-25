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Поки триває війна — мобілізація не закінчиться, – Зеленський

08:32, 25 квітня 2025
За словами Президента, мобілізація — вимушений крок під час війни.
Поки триває війна — мобілізація не закінчиться, – Зеленський
Фото: Getty Images
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізація в країні триватиме доти, доки триває війна. Про це глава держави сказав в інтерв’ю засновнику американського видання Daily Wire Бену Шапіро.

«Поки триває війна — мобілізація не закінчиться», — наголосив президент.

Зеленський пояснив, що мобілізація відбувається відповідно до чинного законодавства та умов воєнного стану, який було запроваджено після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«У нас ця мобілізація відбувається з початку війни відповідно до законодавства, відповідно до воєнного стану», — сказав він.

Президент підкреслив, що держава прагне якнайшвидшого завершення війни та встановлення справедливого миру. «Тобто країна перебуває у стані війни. Тому в нас є мобілізація. Ми хочемо, щоб війна закінчилася, ми хочемо, щоб все закінчилося, ми хочемо, щоб був справедливий мир, спокій і не було нічого, - ні мобілізації, ні воєнного стану. Однак доки йде війна, поки є закон, є мобілізація», — додав він.

Президент також запевнив, що держава продовжує працювати над тим, аби процес мобілізації відбувався законно та з дотриманням прав громадян.

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війна Володимир Зеленський мобілізація

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