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Пока идет война – мобилизация не закончится, – Зеленский

08:32, 25 апреля 2025
По словам Президента, мобилизация – вынужденный шаг во время войны.
Пока идет война – мобилизация не закончится, – Зеленский
Фото: Getty Images
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в стране будет продолжаться до тех пор, пока продолжается война. Об этом глава государства сказал в интервью основателю американского издания Daily Wire Бену Шапиро.

«Пока идет война - мобилизация не закончится», - подчеркнул президент.

Зеленский пояснил, что мобилизация происходит в соответствии с действующим законодательством и условиями военного положения, которое было введено после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

«У нас эта мобилизация происходит с начала войны в соответствии с законодательством, в соответствии с военным положением», - сказал он.

Президент подчеркнул, что государство стремится к скорейшему завершению войны и установлению справедливого мира. «То есть страна находится в состоянии войны. Поэтому у нас есть мобилизация. Мы хотим, чтобы война закончилась, мы хотим, чтобы все закончилось, мы хотим, чтобы был справедливый мир, спокойствие и не было ничего, - ни мобилизации, ни военного положения. Однако пока идет война, пока есть закон, есть мобилизация», - добавил он.

Президент также заверил, что государство продолжает работать над тем, чтобы процесс мобилизации происходил законно и с соблюдением прав граждан.

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война Владимир Зеленский мобилизация

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