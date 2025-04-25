Верховний Суд висловився щодо недопустимості вилучення об’єктів спільної власності територіальних громад без згоди відповідних громад або рішень їхніх рад

Оскарженню підлягала саме процедура передачі, оскільки відчуження майна було здійснено без отримання згоди сільської громади, яка є співвласником спірного об’єкта, що суперечить вимогам законодавства про місцеве самоврядування.

Фото: format.kr.ua

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Об'єкти права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району та області, управління якими здійснюють районні та обласні ради, не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо зазначених територіальних громад або відповідних рішень рад чи уповноважених ними органів, за винятком випадків, передбачених законом, зокрема абзацом 3 пункту 10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». На це вказав Касаційний господарський суд Верховного Суду у постанові від 5 березня по справі 912/1899/23.

Обставини справи

КГС ВС розглянув касаційну скаргу Бобринецької міської ради у справі за позовом Кетрисанівської сільської ради до скаржника, Кропивницької районної ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів Бобринецька районна рада області, про визнання протиправними та скасування актів місцевого самоврядування, припинення речового права.

Предметом судового розгляду є оскарження правомірності передачі у 2021 році комплексу будівель, що знаходиться на земельній ділянці, зі спільної власності територіальних громад колишнього Бобринецького району до комунальної власності Бобринецької міської ради.

Передача відбулася на підставі рішення Кропивницької райради 2021, прийнятого в рамках процедури реорганізації Бобринецької районної ради, коли майно з 1997 року перебувало у спільному користуванні всіх територіальних громад району.

Оскарженню підлягала саме процедура передачі, оскільки відчуження майна було здійснено без отримання згоди Кетрисанівської сільської громади, яка є співвласником спірного об’єкта, що суперечить вимогам законодавства про місцеве самоврядування.

Господарський суд рішенням, залишеним без змін згідно з постановою апеляційного господарського суду, позов задовольнив. Судові рішення мотивовані недоведенням відповідачами тих обставин, що спірне нерухоме майно призначене для задоволення виключно потреби Бобринецької міської територіальної громади.

Також суди виснували про відсутність доказів надання згоди Кетрисанівської сільської територіальної громади на відчуження на користь Бобринецької міськради спірного нерухомого майна.

Позиція Верховного Суду

КГС ВС зазначив, що за загальним правилом, передбаченим ч. 8 ст. 60 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», об'єкти права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району та області, управління якими здійснюють районні та обласні ради, не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо зазначених територіальних громад або відповідних рішень рад чи уповноважених ними органів, за винятком випадків, передбачених законом.

Зокрема, але не виключно, до таких виняткових випадків, коли згода інших територіальних громад на передачу об'єктів права спільної власності не потрібна, належать передбачені аб. 3 п. 10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» випадки, а саме: цілісний майновий комплекс підприємства, яке є спільною власністю територіальних громад району або області, окремі об'єкти (нерухоме майно, індивідуально визначене майно тощо) знаходяться на території конкретної місцевої територіальної громади та задовольняють виключно колективні потреби цієї територіальної громади.

Отже, визначати правову долю об'єктів комунальної власності, в тому числі тих, що перебувають у спільній власності сіл, селищ, міст та знаходяться в управлінні районної або обласної ради, шляхом прийняття відповідних рішень мають право безпосередньо територіальні громади сіл, селищ, міст або їх представницькі органи − відповідні місцеві ради, тоді як районна або обласна рада зобов'язана здійснювати повноваження щодо відчуження комунального майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст виключно у зазначених вище випадках, але водночас може (має право) здійснювати відповідні повноваження у випадку надання районній або обласній раді на підставі ч. 2 ст. 10 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» таких повноважень відповідними радами, які представляють інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Суди попередніх інстанцій встановили, що спірний комплекс будівель належить до спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, а відповідачі не довели, що цей комплекс задовольняє потреби виключно Бобринецької міської територіальної громади.

КГС ВС виснував, що оскільки у цій справі суди встановили, що спірне нерухоме майно перебувало у спільній власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, а одним із його співвласників була територіальна громада села Кетрисанівка, представницьким органом якої є позивач у справі, то їх висновок про те, що в результаті прийняття рішення Кропивницької райради у 2021 без отримання згоди позивача територіальна громада села Кетрисанівка втратила своє право спільної власності на спірне майно та на розпорядження ним, є правомірним, як і висновок, що передача спільного майна у спірних правовідносинах відбулася з порушенням вимог ч. 2 ст. 10, ч. 8 ст. 60 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

За результатами касаційного провадження касаційну скаргу залишено без задоволення, судові рішення попередніх інстанцій – без змін.

Автор: Наталя Мамченко

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