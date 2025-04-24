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Путін прислухається до мене щодо припинення ударів по Україні — Дональд Трамп

19:41, 24 квітня 2025
Дональд Трамп вірить, що Путін припинить удари по Україні.
Путін прислухається до мене щодо припинення ударів по Україні — Дональд Трамп
Фото: cnn.com
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп відреагував на російський обстріл Києва та інших міст України в ніч на 24 квітня. Він заявив, що «незадоволений російськими ударами по Києву» та закликав Путіна припинити обстріли.

Згодом Дональд Трамп заявив, що вірить в те, що Путін почує його заклик припинити бомбардування України.

«Я думаю, що Путін прислухається до мене щодо припинення ударів по Україні», - цитує його Clash Report.

Також Трамп додав, що і Росія, і Україна хочуть миру, тому мають сісти за стіл переговорів. Він зазначив, що має власний крайній термін для укладення мирної угоди.

«Ми довго чекаємо, вони повинні сісти за стіл переговорів, і я думаю, що вони отримають мир. Я кажу, що ми можемо врятувати тисячі людей, і мені не подобається, що це займає багато часу», - заявив Трамп журналістам.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня РФ запустила по Україні більше 200 повітряних цілей. Найбільше постраждав Київ, де станом на зараз підтверджена загибель восьми людей, більше 80 - отримали поранення.

Додамо, у Києві оголошено День жалоби 25 квітня.

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США росія путін Україна Дональд Трамп війна

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