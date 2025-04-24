Путин прислушивается ко мне по поводу прекращения ударов по Украине — Дональд Трамп

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп отреагировал на российский обстрел Киева и других городов Украины в ночь на 24 апреля. Он заявил, что «недоволен российскими ударами по Киеву» и призвал Путина прекратить обстрелы.

Позже Дональд Трамп заявил, что верит в то, что Путин услышит его призыв прекратить бомбардировки Украины.

«Я думаю, что Путин прислушивается ко мне по поводу прекращения ударов по Украине», — цитирует его Clash Report.

Также Трамп добавил, что и Россия, и Украина хотят мира, поэтому должны сесть за стол переговоров. Он отметил, что у него есть собственный крайний срок для заключения мирного соглашения.

«Мы слишком долго ждем, они должны сесть за стол переговоров, и я думаю, что они добьются мира. Я говорю, что мы можем спасти тысячи людей, и мне не нравится, что это занимает так много времени», — заявил Трамп журналистам.

Напомним, в ночь на 24 апреля РФ выпустила по Украине более 200 воздушных целей. Больше всего пострадал Киев — на данный момент подтверждена гибель восьми человек, более 80 получили ранения.

Добавим, в Киеве объявлен День траура 25 апреля.