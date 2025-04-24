США потребуют от РФ признать право Украины иметь собственную армию и оборонный сектор в рамках мирного соглашения — Bloomberg

США также хотят, чтобы Россия вернула под контроль Украины Запорожскую АЭС, а затем она должна перейти под американский контроль

Фото: usembassy.gov

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США будут требовать от России признания права Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность в рамках более широкой мирной договоренности между Москвой и Киевом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Этот вопрос поднимет специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время предстоящей встречи с Владимиром Путиным», — заявил источник.

В агентстве подчеркивают, что согласие на оснащенную и укомплектованную должным образом армию, как того требуют Украина и ее европейские союзники, будет означать, что Путину придется отказаться от одной из провозглашенных им целей полномасштабного вторжения — так называемой «демилитаризации Украины».

Также источники сообщают, что США хотят, чтобы Россия вернула под контроль Украины Запорожскую атомную электростанцию.

Затем станция, согласно плану администрации Трампа, должна перейти под американский контроль, чтобы обеспечивать электроэнергией города, находящиеся как под контролем Украины, так и под российской оккупацией, сообщили собеседники агентства.

Кроме того, Bloomberg добавляет, что США также хотят обеспечить Украине проход через реку Днепр и вернуть под контроль Киева оккупированные Россией территории в Харьковской области.

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