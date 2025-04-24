Украина работает над приближением к стандартам ЕС в сфере предпринимательства, — Ольга Стефанишина

Состоялось совещание по подготовке к двустороннему скринингу с Еврокомиссией по переговорному Разделу 20 «Предпринимательство и промышленная политика». Мероприятие прошло под председательством Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.
В совещании приняли участие заместители министра экономики Украины Татьяна Бережная и Андрей Телюпа, первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец, начальник отдела европейской и евроатлантической интеграции Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Богдан Хуторный, глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Гоцинец, начальник управления международных связей Государственного космического агентства Украины Роман Федонюк. Об этом сообщил Офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Этот раздел входит в кластер 3 «Конкурентоспособность и инклюзивный рынок», который охватывает ключевые политики Европейского Союза, направленные на поддержку устойчивого роста, развитие малого и среднего бизнеса и создание благоприятной бизнес-среды.
Во время скрининга Украина представит состояние имплементации и приближения к политикам ЕС в таких направлениях:
Горизонтальные аспекты промышленной политики:
▪️ промышленная политика
▪️ развитие навыков
▪️ корпоративная социальная ответственность
▪️ переходные пути для локальной и социальной экономики
Политика в сфере предпринимательства и инструменты – МСП:
▪️ стратегия для МСП и пакет поддержки
▪️ программа Единого рынка (компонент МСП)
▪️ директива о несвоевременных платежах
▪️ борьба с коррупцией
Промышленные сектора:
▪️ космическая отрасль
▪️ оборонная промышленность
▪️ туристическая индустрия
▪️ строительство
▪️ сырьевые материалы
▪️ сталь
▪️ текстиль, одежда, кожаные изделия и обувь
Двусторонние встречи Украины и Европейской комиссии в рамках скрининга по Разделу 20 «Предпринимательство и промышленная политика» запланированы на 28–29 апреля 2025 года.
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