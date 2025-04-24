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Украина работает над приближением к стандартам ЕС в сфере предпринимательства, — Ольга Стефанишина

21:51, 24 апреля 2025
Двусторонние встречи Украины и ЕС в рамках скрининга по разделу «Предпринимательство и промышленная политика» запланированы на 28–29 апреля.
Украина работает над приближением к стандартам ЕС в сфере предпринимательства, — Ольга Стефанишина
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
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Состоялось совещание по подготовке к двустороннему скринингу с Еврокомиссией по переговорному Разделу 20 «Предпринимательство и промышленная политика». Мероприятие прошло под председательством Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

В совещании приняли участие заместители министра экономики Украины Татьяна Бережная и Андрей Телюпа, первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец, начальник отдела европейской и евроатлантической интеграции Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Богдан Хуторный, глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Гоцинец, начальник управления международных связей Государственного космического агентства Украины Роман Федонюк. Об этом сообщил Офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Этот раздел входит в кластер 3 «Конкурентоспособность и инклюзивный рынок», который охватывает ключевые политики Европейского Союза, направленные на поддержку устойчивого роста, развитие малого и среднего бизнеса и создание благоприятной бизнес-среды.

Во время скрининга Украина представит состояние имплементации и приближения к политикам ЕС в таких направлениях:

Горизонтальные аспекты промышленной политики:

▪️ промышленная политика

▪️ развитие навыков

▪️ корпоративная социальная ответственность

▪️ переходные пути для локальной и социальной экономики

Политика в сфере предпринимательства и инструменты – МСП:

▪️ стратегия для МСП и пакет поддержки

▪️ программа Единого рынка (компонент МСП)

▪️ директива о несвоевременных платежах

▪️ борьба с коррупцией

Промышленные сектора:

▪️ космическая отрасль

▪️ оборонная промышленность

▪️ туристическая индустрия

▪️ строительство

▪️ сырьевые материалы

▪️ сталь

▪️ текстиль, одежда, кожаные изделия и обувь

Двусторонние встречи Украины и Европейской комиссии в рамках скрининга по Разделу 20 «Предпринимательство и промышленная политика» запланированы на 28–29 апреля 2025 года.

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ЕС Украина Стефанишина

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