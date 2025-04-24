Україна працює над наближенням до стандартів ЄС у сфері підприємництва, — Ольга Стефанішина

Двосторонні зустрічі України та ЄС у межах скринінгу за розділом «Підприємництво та промислова політика» заплановані на 28–29 квітня.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

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Відбулася нарада щодо підготовки до двостороннього скринінгу з Єврокомісією за переговорним Розділом 20 «Підприємництво та промислова політика». Захід пройшов під головуванням Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Участь у нараді взяли Заступники Міністра економіки України Тетяна Бережна та Андрій Телюпа, перший заступник Міністра освіти і науки України Євген Кудрявець, начальник відділу європейської та євроатлантичної інтеграції Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Богдан Хуторний, голова Державної служби геології та надр України Олег Гоцинець, начальник управління міжнародних зв’язків Державного космічного агентства України Роман Федонюк. Про це повідомив Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Цей розділ належить до Кластера 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний ринок», який охоплює ключові політики Європейського Союзу, спрямовані на підтримку сталого зростання, розвитку малого і середнього бізнесу та створення сприятливого бізнес-середовища.

Під час скринінгу Україна представить стан імплементації та наближення до політик ЄС у таких напрямах:

Горизонтальні аспекти промислової політики:

▪️ промислова політика

▪️ розвиток навичок

▪️ корпоративна соціальна відповідальність

▪️ перехідні шляхи для локальної та соціальної економіки

Політика щодо підприємництва та інструменти – МСП:

▪️ стратегія для МСП та пакет підтримки

▪️ програма Єдиного ринку (компонента МСП)

▪️ директива про несвоєчасні платежі

▪️ боротьба з корупцією

Промислові сектори:

▪️ космічна галузь

▪️ оборонна промисловість

▪️ індустрія туризму

▪️ будівництво

▪️ сировинні матеріали

▪️ сталь

▪️ текстиль, одяг, шкіряні вироби та взуття

Двосторонні зустрічі України та Європейської Комісії у межах скринінгу за Розділом 20 «Підприємництво та промислова політика» заплановані на 28–29 квітня 2025 року.

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