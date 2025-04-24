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США вимагатимуть від РФ визнати право України мати власну армію та оборонний сектор у рамках мирної угоди — Bloomberg

19:27, 24 квітня 2025
США також хочуть, щоб Росія повернула під контроль України Запорізьку АЕС, а потім вона має перейти під американський контроль.
США вимагатимуть від РФ визнати право України мати власну армію та оборонний сектор у рамках мирної угоди — Bloomberg
Фото: usembassy.gov
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США вимагатимуть від Росії визнати право України на власні збройні сили та оборонну промисловість у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

«Це питання порушить спецпосланник президента США Стів Уіткофф під час майбутньої зустрічі з Володимиром Путіним», - заявило джерело.

У агентстві наголошують, що згода на оснащену й укомплектовану належним чином армію, як того вимагають Україна та її європейські союзники, означатиме, що Путіну доведеться відмовитися від однієї з проголошених ним цілей повномасштабного вторгнення – так званої «демілітаризації України».

Також джерела розповідають, що США хочуть, щоб Росія повернула під контроль України Запорізьку АЕС.

Потім станція, за планом адміністрації Трампа, має перейти під американський контроль, щоб постачати електроенергією міста, які перебувають як під контролем України, так і під російською окупацією, повідомили співрозмовники агентства.

Також Bloomberg  додає, що США також хочуть забезпечити Україні прохід через річку Дніпро і повернути під контроль Києва окуповані Росією території в Харківській області.

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США росія Україна

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