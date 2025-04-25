Верховный Суд высказался о недопустимости изъятия объектов совместной собственности территориальных общин без согласия соответствующих общин или решений их советов

Оспариванию подлежала именно процедура передачи, поскольку отчуждение имущества было осуществлено без получения согласия сельской общины, которая является совладельцем спорного объекта, что противоречит требованиям законодательства о местном самоуправлении.

Фото: format.kr.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Объекты права совместной собственности территориальных общин сел, поселков, городов района и области, управление которыми осуществляют районные и областные советы, не могут быть изъяты у территориальных общин и переданы другим субъектам права собственности без согласия непосредственно указанных территориальных общин или соответствующих решений советов или уполномоченных ими органов, за исключением случаев, предусмотренных законом, в частности абзацем 3 пункта 10 Раздела V «Заключительные и переходные положения» Закона «О местном самоуправлении в Украине». Об этом указал Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда в постановлении от 5 марта по делу № 912/1899/23.

Обстоятельства дела

КХС ВС рассмотрел кассационную жалобу Бобринецкого городского совета в деле по иску Кетрисановского сельского совета к жалобщику, Кропивницкому районному совету, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований по предмету спора, на стороне ответчиков — Бобринецкий районный совет области, о признании противоправными и отмене актов местного самоуправления, прекращении вещного права.

Предметом судебного рассмотрения является оспаривание правомерности передачи в 2021 году комплекса зданий, находящегося на земельном участке, из совместной собственности территориальных общин бывшего Бобринецкого района в коммунальную собственность Бобринецкого городского совета.

Передача состоялась на основании решения Кропивницкого райсовета 2021 года, принятого в рамках процедуры реорганизации Бобринецкого районного совета, когда имущество с 1997 года находилось в совместном пользовании всех территориальных общин района.

Оспариванию подлежала именно процедура передачи, поскольку отчуждение имущества было осуществлено без получения согласия Кетрисановской сельской общины, которая является совладельцем спорного объекта, что противоречит требованиям законодательства о местном самоуправлении.

Хозяйственный суд решением, оставленным без изменений согласно постановлению апелляционного хозяйственного суда, иск удовлетворил. Судебные решения мотивированы недоказанностью ответчиками обстоятельств, что спорное недвижимое имущество предназначено для удовлетворения исключительно потребностей Бобринецкой городской территориальной общины.

Также суды пришли к выводу об отсутствии доказательств предоставления согласия Кетрисановской сельской территориальной общины на отчуждение в пользу Бобринецкого горсовета спорного недвижимого имущества.

Позиция Верховного Суда

КХС ВС отметил, что по общему правилу, предусмотренному ч. 8 ст. 60 Закона «О местном самоуправлении в Украине», объекты права совместной собственности территориальных общин сел, поселков, городов района и области, управление которыми осуществляют районные и областные советы, не могут быть изъяты у территориальных общин и переданы другим субъектам права собственности без согласия непосредственно указанных территориальных громад или соответствующих решений советов или уполномоченных ими органов, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В частности, но не исключительно, к таким исключительным случаям, когда согласие других территориальных г общин на передачу объектов права совместной собственности не требуется, относятся предусмотренные абз. 3 п. 10 Раздела V «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» случаи, а именно: целостный имущественный комплекс предприятия, которое является совместной собственностью территориальных общин района или области, отдельные объекты (недвижимое имущество, индивидуально определенное имущество и т.д.) находятся на территории конкретной местной территориальной общины и удовлетворяют исключительно коллективные потребности этой территориальной общины.

Таким образом, определять правовую судьбу объектов коммунальной собственности, в том числе тех, которые находятся в совместной собственности сел, поселков, городов и управляются районным или областным советом, путем принятия соответствующих решений имеют право непосредственно территориальные общины сел, поселков, городов или их представительные органы — соответствующие местные советы, тогда как районный или областной совет обязан осуществлять полномочия по отчуждению коммунального имущества из совместной собственности территориальных общин сел, поселков, городов исключительно в указанных выше случаях, но при этом может (имеет право) осуществлять соответствующие полномочия в случае предоставления районному или областному совету на основании ч. 2 ст. 10 Закона «О местном самоуправлении в Украине» таких полномочий соответствующими советами, представляющими интересы территориальных общин сел, поселков, городов.

Суды предыдущих инстанций установили, что спорный комплекс зданий принадлежит к совместной собственности территориальных общин сел и города Бобринецкого района, а ответчики не доказали, что этот комплекс удовлетворяет потребности исключительно Бобринецкой городской территориальной общины.

КХС ВС пришел к выводу, что поскольку в этом деле суды установили, что спорное недвижимое имущество находилось в совместной собственности территориальных общин сел и города Бобринецкого района, а одним из его совладельцев была территориальная громада села Кетрисановка, представительным органом которой является истец в деле, то их вывод о том, что в результате принятия решения Кропивницкого райсовета в 2021 году без получения согласия истца территориальная община села Кетрисановка потеряла свое право совместной собственности на спорное имущество и на распоряжение им, является правомерным, как и вывод о том, что передача совместного имущества в спорных правоотношениях произошла с нарушением требований ч. 2 ст. 10, ч. 8 ст. 60 Закона «О местном самоуправлении в Украине».

По результатам кассационного производства кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, судебные решения предыдущих инстанций — без изменений.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.