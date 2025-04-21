На Закарпатті легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським потягом, є постраждалий — фото

Автомобіль Audi A8 зіткнувся з пасажирським потягом Київ — Ужгород.

Фото: ДСНС

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На Закарпатті легковий автомобіль Audi A8 зіткнувся з пасажирським потягом Київ — Ужгород. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що поблизу залізничного переїзду легковик Audi A8, за кермом якого перебувала місцева 27-річна мешканка, виїхав на колію та зіткнувся з потягом.

В салоні авто знаходились троє осіб. Двоє - не постраждали. 23-річний чоловік отримав травми та госпіталізований до лікарні.

Рятувальники провели роботи з буксирування авто, після чого рух потяга було відновлено.

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