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Яка звітність потрібна для оновлення даних у Пенсійному фонді — нагадування

09:03, 16 травня 2025
На підставі якої звітності страхувальників до Реєстру застрахованих осіб вносяться відомості про трудові відносини працівника.
Яка звітність потрібна для оновлення даних у Пенсійному фонді — нагадування
Фото: unsplash
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У Головному управлінні Пенсійного фонду в Чернівецькій області роз’яснили, на підставі якої звітності страхувальників до Реєстру застрахованих осіб вносяться відомості про трудові відносини працівника.

Пенсійний фонд України формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відомості до Реєстру застрахованих осіб, зміни, уточнення до них вносяться в електронній формі в автоматичному режимі на підставі відомостей, що надходять з джерел згідно із статтею 18 Закону № 2464, зокрема, про трудові відносини, нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, сформованих на підставі даних, поданих страхувальником у складі звітних відомостей.

На сьогодні страхувальник подає наступну звітність для внесення до Реєстру застрахованих осіб інформації про трудові відносини:

  • Повідомлення про прийняття працівника на роботу
  • Податковий розрахунок
  • Відомості про трудову діяльність працівника

Відомості про трудову діяльність працівника подаються через вебпортал ПФУ в електронній формі у вигляді xml-файлу одним із таких способів:

1) у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування;

2) в оцифрованому вигляді – шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі ПФУ, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

Інформація про трудову діяльність працівника вноситься до Реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Оперативне подання відомостей про трудові відносини. Подаються такі відомості роботодавцем через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Дані в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування оновлюються впродовж доби. Подавати відомості про рух кадрів необхідно не пізніше ніж протягом наступного дня після настання відповідної події на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 року №1332 “Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час”.

Інформація про трудові відносини працівника вноситься до Реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

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Пенсійний фонд ПФУ

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