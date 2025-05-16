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Какая отчетность необходима для обновления данных в Пенсионном фонде — напоминание

09:03, 16 мая 2025
На основании отчетности страхователей в Реестр застрахованных лиц вносятся сведения о трудовых отношениях работника.
Какая отчетность необходима для обновления данных в Пенсионном фонде — напоминание
Фото: unsplash
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В Главном управлении Пенсионного фонда в Черновицкой области разъяснили, на основании какой отчетности страхователей в Реестр застрахованных лиц вносятся сведения о трудовых отношениях работника.

Пенсионный фонд Украины формирует и ведёт реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Сведения в Реестр застрахованных лиц, а также изменения и уточнения к ним вносятся в электронной форме в автоматическом режиме на основании данных, поступающих из источников согласно статье 18 Закона № 2464, в частности, о трудовых отношениях, начисленной заработной плате (доходе, денежном обеспечении, помощи, компенсации) застрахованных лиц, на которую начислены и с которой уплачены страховые взносы, сформированных на основании данных, предоставленных страхователем в составе отчётных сведений.

На сегодняшний день страхователь подаёт следующую отчётность для внесения в Реестр застрахованных лиц информации о трудовых отношениях:

  • Уведомление о приёме работника на работу
  • Налоговый расчёт
  • Сведения о трудовой деятельности работника

Сведения о трудовой деятельности работника подаются через веб-портал ПФУ в электронной форме в виде xml-файла одним из следующих способов:

1) в виде копий предусмотренных законодательством документов, изготовленных путём сканирования;

2) в оцифрованном виде — путём создания соответствующей электронной записи в электронном кабинете страхователя или застрахованного лица на веб-портале ПФУ, к которой прикладываются отсканированные копии документов, на основании которых создаётся запись.

Информация о трудовой деятельности работника вносится в Реестр застрахованных лиц в соответствии с Законом Украины "О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Оперативная подача сведений о трудовых отношениях осуществляется работодателем через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Данные в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования обновляются в течение суток. Сведения о движении кадров необходимо подавать не позднее следующего дня после наступления соответствующего события во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 22 ноября 2024 года №1332 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время".

Информация о трудовых отношениях работника вносится в Реестр застрахованных лиц согласно Закону Украины "О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

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Пенсионный фонд ПФУ

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