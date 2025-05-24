Київську область масовано атакували шахеди: пошкоджено будинки, авто, магазини, фото і відео

5 районів області постраждали від нальоту шахедів.

Фото: ДСНС

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Як ми писали, Київ пережив важку ніч — на місто летіли балістичні ракети та шахеди. Також Київська область опинилася під атакою ударних дронів. Наслідки обстрілу зафіксовоні у 5 районах області. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

У Броварському районі чоловік 54 років та жінка 50 років з осколковими пораненнями госпіталізовані. Чоловік прооперований. Стан стабільний. Також в районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

У Бориспільському районі постраждала 43-річна жінка із проникаючим пораненням стегна госпіталізована до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Пошкоджено приватний будинок.



У Обухівському районі пошкоджено приміщення магазину, а у Бучанському районі - АЗС, магазин та підприємства.

У Вишгородському районі внаслідок атаки постраждали два приватних будинки, господарча будівля та сервісний центр.

У Бориспільському районі приватний будинок постраждав від атаки шахедів.

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