Киевскую область массированно атаковали шахеды: повреждены дома, авто, магазины, фото и видео

5 районов области пострадали от налета шахедов.

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Как мы писали, Киев пережил тяжелую ночь – на город летели баллистические ракеты и шахеды. Также Киевская область оказалась под атакой ударных дронов. Последствия обстрелов зафиксированы в 5 районах области. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

В Броварском районе мужчина 54 года и женщина 50 лет с осколочными ранениями госпитализированы. Мужчина оперирован. Состояние стабильное. Также в районе поврежден частный дом и автомобиль.

В Бориспольском районе пострадала 43-летняя женщина с проникающим ранением бедра госпитализирована в больницу. Поврежден частный дом.

В Обуховском районе повреждено помещение магазина, а в Бучанском районе – АЗС, магазин, предприятия.

В Вышгородском районе в результате атаки пострадали два частных дома, хозяйственное здание и сервисный центр.

В Бориспольском районе частный дом пострадал от атаки шахедов.

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