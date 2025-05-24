Практика судов
  1. В Украине

Работник стал совершеннолетним: как перевести его на полное рабочее время с сокращенного рабочего времени

11:17, 24 мая 2025
О новых условиях труда по трудовому договору работник должен быть поставлен в известность до начала работы.
Работник стал совершеннолетним: как перевести его на полное рабочее время с сокращенного рабочего времени
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специалисты Гоструда пояснили, что в трудовом законодательстве Украины отсутствуют нормы относительно установления момента достижения совершеннолетия. Однако в уголовном праве этот вопрос рассмотрен более детально.

В Научно-практическом комментарии к ст. 22 УК Украины лицо считается достигшим определённого возраста, начиная со следующего дня. Это означает, что лицо, родившееся 28 мая, считается достигшим соответствующего возраста с 29 мая.

Такой подход основан на общепринятой практике исчисления возраста в уголовном праве. Он обеспечивает однозначность в определении момента, когда лицо достигает определённого возраста.

Согласно ст. 253 Гражданского кодекса Украины течение срока начинается со следующего дня после соответствующей календарной даты или наступления события, с которым связано его начало.

Таким образом, для несовершеннолетнего лица, которому исполняется 18 лет 28 мая, датой приобретения совершеннолетия для целей определения сроков действия соответствующих гарантий целесообразно считать именно 29 мая.

Индивидуальные трудовые правоотношения (относительно оплаты труда, рабочего времени, времени отдыха и т. д.) возникают в соответствии с законодательством о труде и условиями трудового договора.

Согласно ст. 21 КЗоТ трудовым договором является соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять работу, определённую этим соглашением, а работодатель – выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством, коллективным договором и соглашением сторон.

Согласно ст. 24 КЗоТ трудовой договор с несовершеннолетним заключается в письменной форме. Во время действия военного положения стороны по соглашению определяют форму трудового договора (ч. 1 ст. 2 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»).

Условия трудовых договоров, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, являются недействительными. Запрещается принуждение работника к заключению трудового договора, содержащего условия, по которым не достигнуто взаимного согласия.

В соответствии со ст. 51 КЗоТ лица до 18 лет работают по сокращённой продолжительности рабочего времени. С достижением совершеннолетия эти гарантии теряют силу, и работник может работать на общих условиях.

Таким образом, если при заключении трудового договора (независимо от его формы) между работником и работодателем было согласовано, что сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается до достижения совершеннолетия, а также определены условия работы после его достижения, то необходимости в предупреждении работника об изменении условий труда в связи с достижением совершеннолетия нет.

В случае если условия труда после достижения работником совершеннолетия не были согласованы и возникает необходимость в изменении или установлении других условий, то с учётом требований ст. 9 КЗоТ стороны должны согласовать между собой условия трудового договора. Принуждение к заключению договора, содержащего несогласованные условия, запрещается.

Инициатива по изменению условий договора может исходить как от работодателя, так и от работника.

Статья 32 КЗоТ – «Перевод на другую работу. Изменение существенных условий труда» регулирует одностороннее изменение условий труда работодателем – при наличии обоснованной производственной необходимости.

О новых условиях труда по трудовому договору работник должен быть уведомлён до начала работы.

В период действия военного положения уведомление работника об изменении существенных условий труда и изменении условий оплаты труда, предусмотренных ч. 3 ст. 32 и ст. 103 КЗоТ, осуществляется не позднее, чем до введения таких условий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военный омбудсмен считает, что Военную службу правопорядка пора наделить правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность

Специалисты ВСП смогли оперативно и профессионально установить обстоятельства издевательства над военнослужащим – по мнению Ольги Решетиловой, пришло время наделить Военную службу правопорядка оперативно-розыскными полномочиями

НАБУ, САП, НАПК и ВАКС — кому в рамках дорожной карты по переговорам о вступлении в ЕС должен быть обеспечен конкурентный уровень зарплаты

Дорожная карта для переговоров о вступлении в ЕС предусматривает уже с начала 2025 года конкурентный уровень зарплаты в НАБУ, САП, НАЗК и ВАКС — при этом в НАЗК средняя зарплата за март 2025 года составила у руководства — 276,3 тыс. грн, у руководителя структурного подразделения — 155,8 тыс. грн, у специалиста — 94,3 тыс. грн.

Перед ВККС поставили задачу провести анализ мотивированности решений ВККС

ВККС должна уже в 2025 году провести анализ мотивированности своих решений.

Дорожная карта для переговоров с ЕС предусматривает невозможность переизбрания глав судов более двух раз подряд

Кабмин утвердил дорожную карту, которая предусматривает невозможность пребывания в должности главы суда более двух сроков или двух переизбраний подряд.

Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о создании Специализированного административного суда

Президент Зеленский внес в Раду законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді