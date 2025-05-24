Работник стал совершеннолетним: как перевести его на полное рабочее время с сокращенного рабочего времени

О новых условиях труда по трудовому договору работник должен быть поставлен в известность до начала работы.

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Специалисты Гоструда пояснили, что в трудовом законодательстве Украины отсутствуют нормы относительно установления момента достижения совершеннолетия. Однако в уголовном праве этот вопрос рассмотрен более детально.

В Научно-практическом комментарии к ст. 22 УК Украины лицо считается достигшим определённого возраста, начиная со следующего дня. Это означает, что лицо, родившееся 28 мая, считается достигшим соответствующего возраста с 29 мая.

Такой подход основан на общепринятой практике исчисления возраста в уголовном праве. Он обеспечивает однозначность в определении момента, когда лицо достигает определённого возраста.

Согласно ст. 253 Гражданского кодекса Украины течение срока начинается со следующего дня после соответствующей календарной даты или наступления события, с которым связано его начало.

Таким образом, для несовершеннолетнего лица, которому исполняется 18 лет 28 мая, датой приобретения совершеннолетия для целей определения сроков действия соответствующих гарантий целесообразно считать именно 29 мая.

Индивидуальные трудовые правоотношения (относительно оплаты труда, рабочего времени, времени отдыха и т. д.) возникают в соответствии с законодательством о труде и условиями трудового договора.

Согласно ст. 21 КЗоТ трудовым договором является соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять работу, определённую этим соглашением, а работодатель – выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством, коллективным договором и соглашением сторон.

Согласно ст. 24 КЗоТ трудовой договор с несовершеннолетним заключается в письменной форме. Во время действия военного положения стороны по соглашению определяют форму трудового договора (ч. 1 ст. 2 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»).

Условия трудовых договоров, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, являются недействительными. Запрещается принуждение работника к заключению трудового договора, содержащего условия, по которым не достигнуто взаимного согласия.

В соответствии со ст. 51 КЗоТ лица до 18 лет работают по сокращённой продолжительности рабочего времени. С достижением совершеннолетия эти гарантии теряют силу, и работник может работать на общих условиях.

Таким образом, если при заключении трудового договора (независимо от его формы) между работником и работодателем было согласовано, что сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается до достижения совершеннолетия, а также определены условия работы после его достижения, то необходимости в предупреждении работника об изменении условий труда в связи с достижением совершеннолетия нет.

В случае если условия труда после достижения работником совершеннолетия не были согласованы и возникает необходимость в изменении или установлении других условий, то с учётом требований ст. 9 КЗоТ стороны должны согласовать между собой условия трудового договора. Принуждение к заключению договора, содержащего несогласованные условия, запрещается.

Инициатива по изменению условий договора может исходить как от работодателя, так и от работника.

Статья 32 КЗоТ – «Перевод на другую работу. Изменение существенных условий труда» регулирует одностороннее изменение условий труда работодателем – при наличии обоснованной производственной необходимости.

О новых условиях труда по трудовому договору работник должен быть уведомлён до начала работы.

В период действия военного положения уведомление работника об изменении существенных условий труда и изменении условий оплаты труда, предусмотренных ч. 3 ст. 32 и ст. 103 КЗоТ, осуществляется не позднее, чем до введения таких условий.

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