Киев оказался под массированным ракетно-дроновым ударом — горели квартиры в домах, есть пострадавшие, фото

В Соломенском районе зафиксировано возгорание на нескольких этажах дома.

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Киев пережил массированную комбинированную атаку со стороны РФ. На город ночью летели ракеты и шахеды. В результате падения обломков зафиксированы возгорания и повреждения в нескольких районах столицы.

По данным КГВА, в Голосеевском районе обломки сбитого дрона упали на нескольких локациях. Пострадал один человек и 5 автомобилей.

В Святошинском районе пострадала нежилая инфраструктура в нескольких локациях. Пожар локализован, сейчас идет ликвидация отдельных ячеек. Пока информация о пострадавших не поступала.

В Соломенском районе в результате атаки зафиксировано возгорание на 4,5 этажах дома. 7 человек пострадали, 1 - спасен.

В Шевченковском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке. По состоянию на данный момент возгорание локализовано.

В Днепровском районе обломки вражеских целей повредили квартиру на 3-м этаже многоэтажки. Есть двое пострадавших.

Сильно досталось Оболонскому району. По состоянию на данный момент по меньшей мере 4 локации с повреждениями. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах. Также пострадал торговый центр, но без пожара.

Наиболее сильно в Оболонском районе пострадала многоэтажка. Дрон повредил ряд квартир на 3-6 этажах. Здесь известно о пяти пострадавших. Пожар ликвидирован.

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