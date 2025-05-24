Київ опинився під масованим ракетно-дроновим ударом — горіли квартири в будинках, є постраждалі, фото

У Соломʼянському районі зафіксоване загоряння на кількох поверхах будинку.

Фото: КМВА

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Київ пережив масовану комбіновану атаку з боку РФ. На місто вночі летіли ракети та шахеди. Унаслідок падіння уламків зафіксовані займання та пошкодження в кількох районах столиці.

За даними КМВА, у Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Постраждала одна людина та 5 авто.

У Святошинському районі постраждала нежитлова інфраструктура в кількох локаціях. Пожежу локалізовано, зараз триває ліквідація окремих осередків. Поки інформація про постраждалих не надходила.

У Соломʼянському районі внаслідок атаки зафіксоване загоряння на 4,5 поверхах будинку. 7 осіб постраждало, 1 - врятовано.

У Шевченківському районі зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Станом на зараз займання локалізоване.

У Дніпровському районі уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на 3 поверсі багатоповерхівки. Маємо двох постраждалих, станом на зараз.

Сильно дісталося Оболонському району. Станом на зараз щонайменше 4 локації з пошкодженнями. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Також постраждав торговельний центр, але без пожежі.

Найсильніше в Оболонському районі постраждала звичайна житлова багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартир на 3-6 поверхах. Пожежу ліквідовано.

Фото та відео: ДСНС, Суспільне

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