Директор бібліотеки у виші має володіти англійською мовою — Кабмін прийняв постанову

07:30, 26 травня 2025
Також англійську повинні знати директори бібліотек у науково-дослідних установах.
Кабмін відповідно до статті 3 президентського закону «Про застосування англійської мови в Україні» затвердив перелік посад у сфері освіти і науки, претенденти на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.
Зокрема, у закладах вищої освіти це:
- заступник керівника закладу вищої освіти, який відповідає за провадження наукової, міжнародної діяльності
- завідувач докторантури, аспірантури
- директор бібліотеки
- декан (начальник) факультету/директор (начальник) інституту
- завідувач (начальник) кафедри
- професор, доцент, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник
- керівник структурного підрозділу, що забезпечує виконання функцій з міжнародного співробітництва, роботу із здобувачами вищої освіти з числа іноземців та осіб без громадянства.
У закладах фахової передвищої освіти англійську мову повинні знати:
- заступник керівника закладу фахової передвищої освіти, який відповідає за провадження міжнародної діяльності
- керівник (заступник керівника) структурного підрозділу, що забезпечує виконання функцій з міжнародного співробітництва, роботу із здобувачами фахової передвищої, вищої освіти з числа іноземців та осіб без громадянства.
У закладі професійної (професійно-технічної) освіти це:
- заступник керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, до посадових обов’язків якого належать питання міжнародного співробітництва, роботи із здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти з числа іноземців та осіб без громадянства
- керівник навчально-методичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійно-технічної освіти
- методист, основні посадові обов’язки якого передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.
У науковій (науково-дослідній, науково-технологічній, науково-технічній, науково-практичній) установі, наукових підрозділах юридичних осіб англійська буде обов’язковою для:
- керівника наукового підрозділу юридичної особи
- заступника керівника наукової установи, наукового підрозділу юридичної особи з наукової роботи
- керівника наукового видавництва, редакції наукового видання
- директора бібліотеки
- завідувача докторантури, аспірантури
- старшого наукового співробітника, провідного, головного наукового співробітника.
Разом із тим, ця постанова набирає чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Автор: Наталя Мамченко
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