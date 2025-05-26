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Директор бібліотеки у виші має володіти англійською мовою — Кабмін прийняв постанову

07:30, 26 травня 2025
Також англійську повинні знати директори бібліотек у науково-дослідних установах.
Директор бібліотеки у виші має володіти англійською мовою — Кабмін прийняв постанову
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Кабмін відповідно до статті 3 президентського закону «Про застосування англійської мови в Україні» затвердив перелік посад у сфері освіти і науки, претенденти на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

Зокрема, у закладах вищої освіти це:

  • заступник керівника закладу вищої освіти, який відповідає за провадження наукової, міжнародної діяльності
  • завідувач докторантури, аспірантури
  • директор бібліотеки
  • декан (начальник) факультету/директор (начальник) інституту
  • завідувач (начальник) кафедри
  • професор, доцент, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник
  • керівник структурного підрозділу, що забезпечує виконання функцій з міжнародного співробітництва, роботу із здобувачами вищої освіти з числа іноземців та осіб без громадянства.

У закладах фахової передвищої освіти англійську мову повинні знати:

  • заступник керівника закладу фахової передвищої освіти, який відповідає за провадження міжнародної діяльності
  • керівник (заступник керівника) структурного підрозділу, що забезпечує виконання функцій з міжнародного співробітництва, роботу із здобувачами фахової передвищої, вищої освіти з числа іноземців та осіб без громадянства.

У закладі професійної (професійно-технічної) освіти це:

  • заступник керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, до посадових обов’язків якого належать питання міжнародного співробітництва, роботи із здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти з числа іноземців та осіб без громадянства
  • керівник навчально-методичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійно-технічної освіти
  • методист, основні посадові обов’язки якого передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

У науковій (науково-дослідній, науково-технологічній, науково-технічній, науково-практичній) установі, наукових підрозділах юридичних осіб англійська буде обов’язковою для:

  • керівника наукового підрозділу юридичної особи
  • заступника керівника наукової установи, наукового підрозділу юридичної особи з наукової роботи
  • керівника наукового видавництва, редакції наукового видання
  • директора бібліотеки
  • завідувача докторантури, аспірантури
  • старшого наукового співробітника, провідного, головного наукового співробітника.

Разом із тим, ця постанова набирає чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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