Директор бібліотеки у виші має володіти англійською мовою — Кабмін прийняв постанову

Також англійську повинні знати директори бібліотек у науково-дослідних установах.

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Кабмін відповідно до статті 3 президентського закону «Про застосування англійської мови в Україні» затвердив перелік посад у сфері освіти і науки, претенденти на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

Зокрема, у закладах вищої освіти це:

заступник керівника закладу вищої освіти, який відповідає за провадження наукової, міжнародної діяльності

завідувач докторантури, аспірантури

директор бібліотеки

декан (начальник) факультету/директор (начальник) інституту

завідувач (начальник) кафедри

професор, доцент, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник

керівник структурного підрозділу, що забезпечує виконання функцій з міжнародного співробітництва, роботу із здобувачами вищої освіти з числа іноземців та осіб без громадянства.

У закладах фахової передвищої освіти англійську мову повинні знати:

заступник керівника закладу фахової передвищої освіти, який відповідає за провадження міжнародної діяльності

керівник (заступник керівника) структурного підрозділу, що забезпечує виконання функцій з міжнародного співробітництва, роботу із здобувачами фахової передвищої, вищої освіти з числа іноземців та осіб без громадянства.

У закладі професійної (професійно-технічної) освіти це:

заступник керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, до посадових обов’язків якого належать питання міжнародного співробітництва, роботи із здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти з числа іноземців та осіб без громадянства

керівник навчально-методичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійно-технічної освіти

методист, основні посадові обов’язки якого передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

У науковій (науково-дослідній, науково-технологічній, науково-технічній, науково-практичній) установі, наукових підрозділах юридичних осіб англійська буде обов’язковою для:

керівника наукового підрозділу юридичної особи

заступника керівника наукової установи, наукового підрозділу юридичної особи з наукової роботи

керівника наукового видавництва, редакції наукового видання

директора бібліотеки

завідувача докторантури, аспірантури

старшого наукового співробітника, провідного, головного наукового співробітника.

Разом із тим, ця постанова набирає чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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