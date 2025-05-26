Директор библиотеки в вузе должен владеть английским языком – Кабмин принял постановление

07:30, 26 мая 2025
Также английский язык должны знать директора библиотек в научно-исследовательских учреждениях.
Кабмин в соответствии со статьей 3 президентского закона «О применении английского языка в Украине» утвердил перечень должностей в сфере образования и науки, претенденты на которые обязаны владеть английским языком.
В частности, в учреждениях высшего образования это:
- заместитель руководителя учреждения высшего образования, отвечающий за научную и международную деятельность;
- руководитель докторантуры, аспирантуры;
- директор библиотеки;
- декан (начальник) факультета / директор (начальник) института;
- заведующий (начальник) кафедры;
- профессор, доцент, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник;
- руководитель структурного подразделения, обеспечивающего выполнение функций по международному сотрудничеству, работу с иностранными студентами и лицами без гражданства.
В учреждениях профессионального предвысшего образования английский язык должны знать:
- заместитель руководителя учреждения профессионального предвысшего образования, отвечающий за международную деятельность;
- руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, обеспечивающего выполнение функций по международному сотрудничеству, работу с иностранными студентами профессионального предвысшего и высшего образования, а также лицами без гражданства.
В учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования это:
- заместитель руководителя учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, в чьи должностные обязанности входят вопросы международного сотрудничества, работы с иностранными студентами профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, а также лицами без гражданства;
- руководитель учебно-методического (научно-методического) центра (кабинета) профессионально-технического образования;
- методист, основные должностные обязанности которого предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.
В научных (научно-исследовательских, научно-технологических, научно-технических, научно-практических) учреждениях, научных подразделениях юридических лиц английский язык будет обязательным для:
- руководителя научного подразделения юридического лица;
- заместителя руководителя научного учреждения, научного подразделения юридического лица по научной работе;
- руководителя научного издательства, редакции научного издания;
- директора библиотеки;
- руководителя докторантуры, аспирантуры;
- старшего научного сотрудника, ведущего, главного научного сотрудника.
Вместе с тем, данное постановление вступает в силу через 4 года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.