Директор библиотеки в вузе должен владеть английским языком – Кабмин принял постановление

Также английский язык должны знать директора библиотек в научно-исследовательских учреждениях.

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Кабмин в соответствии со статьей 3 президентского закона «О применении английского языка в Украине» утвердил перечень должностей в сфере образования и науки, претенденты на которые обязаны владеть английским языком.

В частности, в учреждениях высшего образования это:

заместитель руководителя учреждения высшего образования, отвечающий за научную и международную деятельность;

руководитель докторантуры, аспирантуры;

директор библиотеки;

декан (начальник) факультета / директор (начальник) института;

заведующий (начальник) кафедры;

профессор, доцент, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник;

руководитель структурного подразделения, обеспечивающего выполнение функций по международному сотрудничеству, работу с иностранными студентами и лицами без гражданства.

В учреждениях профессионального предвысшего образования английский язык должны знать:

заместитель руководителя учреждения профессионального предвысшего образования, отвечающий за международную деятельность;

руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, обеспечивающего выполнение функций по международному сотрудничеству, работу с иностранными студентами профессионального предвысшего и высшего образования, а также лицами без гражданства.

В учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования это:

заместитель руководителя учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, в чьи должностные обязанности входят вопросы международного сотрудничества, работы с иностранными студентами профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, а также лицами без гражданства;

руководитель учебно-методического (научно-методического) центра (кабинета) профессионально-технического образования;

методист, основные должностные обязанности которого предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.

В научных (научно-исследовательских, научно-технологических, научно-технических, научно-практических) учреждениях, научных подразделениях юридических лиц английский язык будет обязательным для:

руководителя научного подразделения юридического лица;

заместителя руководителя научного учреждения, научного подразделения юридического лица по научной работе;

руководителя научного издательства, редакции научного издания;

директора библиотеки;

руководителя докторантуры, аспирантуры;

старшего научного сотрудника, ведущего, главного научного сотрудника.

Вместе с тем, данное постановление вступает в силу через 4 года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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